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10:14 28.03.2022

Назван лучший фильм по версии премии «Оскар»

оскар, лучший фильм, CODA: ребенок глухих родителей Фото: pixabay
«CODA: ребенок глухих родителей» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, картина «CODA: ребенок глухих родителей» (2020) снята режиссером Шаном Хейдером.

«CODA: ребенок глухих родителей» – комедийно-драматический фильм про семью глухих рыбаков и их дочь (единственный слышащий член семьи), мечтающую поступить в колледж и стать певицей.

В данной категории на победу претендовали также фильмы «Власть пса» (2021) Джейн Кэмпион, «Король Ричард» (2021) Рейнальдо Маркуса Грина, «Дюна» (2021) Дени Вильнёва, «Лакричная пицца» (2021) Пола Томаса Андерсона, «Вестсайдская история» (2021) Стивена Спилберга, «Сядь за руль моей машины» (2021) японского режиссера Рюсукэ Хамагути, «Не смотрите наверх» (2021) Адама Маккея, «Аллея кошмаров» (2021) Гильермо дель Торо и «Белфаст» (2021) Кеннета Браны.

Ранее были названы имена лучшего актера и лучшей актрисы.

Динара Халдарова
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