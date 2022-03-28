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11:24 28.03.2022

Скандал на вручении премии «Оскар»: Уилл Смит ударил ведущего

Оскар, премия, скандал, Уилл Смит, Крис Рок, видео Фото: скриншот
Получивший премию «Оскар» в категории «Лучший актер» Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку о его жене. Это произошло на 94-й торжественной церемонии вручения премии, передает Zakon.kz.

Отметим, что Джада Пинкетт-Смит страдает от аутоиммунного заболевания, вызывающего выпадение волос.

Во время церемонии вручения премии «Оскар» Крис Рок решил обыграть ситуацию с короткой стрижкой супруги Уилла Смита в шуточной форме: «Не могу дождаться увидеть тебя в «Солдате Джейн – 2». После этого Смит поднялся на сцену и ударил комика.

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Позднее Уилл Смит все же извинился за произошедшее.

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В свою очередь пользователи соцсетей спорят, не был ли этот эпизод постановочным.

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