Скандал на вручении премии «Оскар»: Уилл Смит ударил ведущего

Отметим, что Джада Пинкетт-Смит страдает от аутоиммунного заболевания, вызывающего выпадение волос.

Во время церемонии вручения премии «Оскар» Крис Рок решил обыграть ситуацию с короткой стрижкой супруги Уилла Смита в шуточной форме: «Не могу дождаться увидеть тебя в «Солдате Джейн – 2». После этого Смит поднялся на сцену и ударил комика.

Позднее Уилл Смит все же извинился за произошедшее.

Новость по теме Опубликован список победителей «Оскара-2022»

В свою очередь пользователи соцсетей спорят, не был ли этот эпизод постановочным.