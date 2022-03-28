Опубликован список победителей «Оскара-2022»

Как сообщает ТАСС, в этом году организаторы впервые еще до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях.

Список победителей в основных номинациях:

Лучший фильм

«CODA: ребенок глухих родителей»;

Лучший режиссер

Джейн Кэмпион («Власть пса»);

Лучшая актриса

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);

Лучший актер

Уилл Смит («Король Ричард»);

Лучшая актриса второго плана

Ариана Дебос («Вестсайдская история»);

Лучший актер второго плана

Трой Коцур («CODA: ребенок глухих родителей»);

Лучший оригинальный сценарий

Кеннет Брана («Белфаст»);

Лучший адаптированный сценарий

Шан Хейдер («CODA: ребенок глухих родителей»);

Лучший оператор

Грег Фрейзер («Дюна»);

Лучший анимационный фильм

«Энканто»;

Лучший иностранный художественный фильм

«Сядь за руль моей машины»;

Лучший короткометражный мультфильм

«Стеклоочиститель»;

Лучшие визуальные эффекты

«Дюна»;

Лучший монтаж

«Дюна»;

Лучший саундтрек

«Дюна»;

Лучшая работа художника-постановщика

«Дюна»;

Лучший звук

«Дюна».