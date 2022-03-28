10:53 28.03.2022
Опубликован список победителей «Оскара-2022»
Фото: pixabay
В Лос-Анджелесе прошла 94-я торжественная церемония вручения премии «Оскар», которая продлилась около трех часов, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, в этом году организаторы впервые еще до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях.
Список победителей в основных номинациях:
Лучший фильм
«CODA: ребенок глухих родителей»;
Лучший режиссер
Джейн Кэмпион («Власть пса»);
Лучшая актриса
Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
Лучший актер
Уилл Смит («Король Ричард»);
Лучшая актриса второго плана
Ариана Дебос («Вестсайдская история»);
Лучший актер второго плана
Трой Коцур («CODA: ребенок глухих родителей»);
Лучший оригинальный сценарий
Кеннет Брана («Белфаст»);
Лучший адаптированный сценарий
Шан Хейдер («CODA: ребенок глухих родителей»);
Лучший оператор
Грег Фрейзер («Дюна»);
Лучший анимационный фильм
«Энканто»;
Лучший иностранный художественный фильм
«Сядь за руль моей машины»;
Лучший короткометражный мультфильм
«Стеклоочиститель»;
Лучшие визуальные эффекты
«Дюна»;
Лучший монтаж
«Дюна»;
Лучший саундтрек
«Дюна»;
Лучшая работа художника-постановщика
«Дюна»;
Лучший звук
«Дюна».