Рамадан-2022: расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана

Пост продлится 30 дней – начнется 2 апреля и закончится 2 мая. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге.

Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Алматы

Фото: Zakon.kz

Шымкент

Фото: Zakon.kz

Расписание поста и намаза в других регионах можно скачать с сайта Духовного управления мусульман Казахстана.