13:49 28.03.2022
Рамадан-2022: расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана
Фото: unsplash
2 апреля начнется священный месяц Рамадан. Редакция Zakon.kz публикует расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана.
Пост продлится 30 дней – начнется 2 апреля и закончится 2 мая. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге.
Нур-Султан
Фото: Zakon.kz
Алматы
Фото: Zakon.kz
Шымкент
Фото: Zakon.kz
Расписание поста и намаза в других регионах можно скачать с сайта Духовного управления мусульман Казахстана.