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13:49 28.03.2022

Рамадан-2022: расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана

рк, рамадан, расписание Фото: unsplash
2 апреля начнется священный месяц Рамадан. Редакция Zakon.kz публикует расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана.

Пост продлится 30 дней – начнется 2 апреля и закончится 2 мая. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге.

Нур-Султан

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Фото: Zakon.kz

Алматы

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Фото: Zakon.kz

Шымкент

рк, рамадан, ораза, намаз, расписание, календари

Фото: Zakon.kz

Расписание поста и намаза в других регионах можно скачать с сайта Духовного управления мусульман Казахстана.

Динара Халдарова
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