Пропажа беременной Назым Алдаш: девушка не имеет претензий

Назым Алдаш разыскивали более месяца. Еще 24 февраля в полицию обратилась мать пропавшей, которая сообщила, что ее беременная дочь ушла в больницу и домой не вернулась.

Пропавшую полицейские искали в Жанакорганском районе Кызылординской области, Таразе, Шымкенте, Алматы, однако розыскные работы не дали результатов. Она была объявлена в международный розыск. Пресс-служба ДП Туркестанской области

28 марта в полиции уточнили, что пропавшую нашли.

Пропавшую без вести Назым Алдаш оперативники благополучно нашли в городе Жанатас Жамбылской области. Полицейские установили, что Назым находилась вместе с гражданским супругом. Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

В ведомстве уточнили, что допросили мать и дочь. Беременная Назым Алдаш заявила, что по своей воле отправилась с мужем. И добавила, что он ее не похищал.

И нет никаких претензий, – добавили мать с дочерью.