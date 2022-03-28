Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:43 28.03.2022

Пропажа беременной Назым Алдаш: девушка не имеет претензий

допрос беременной Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В полиции Туркестанской области рассказали подробности допроса беременной Назым Алдаш и ее матери, сообщает Zakon.kz.

Назым Алдаш разыскивали более месяца. Еще 24 февраля в полицию обратилась мать пропавшей, которая сообщила, что ее беременная дочь ушла в больницу и домой не вернулась.

Пропавшую полицейские искали в Жанакорганском районе Кызылординской области, Таразе, Шымкенте, Алматы, однако розыскные работы не дали результатов. Она была объявлена в международный розыск.Пресс-служба ДП Туркестанской области

28 марта в полиции уточнили, что пропавшую нашли.

Пропавшую без вести Назым Алдаш оперативники благополучно нашли в городе Жанатас Жамбылской области. Полицейские установили, что Назым находилась вместе с гражданским супругом.Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

В ведомстве уточнили, что допросили мать и дочь. Беременная Назым Алдаш заявила, что по своей воле отправилась с мужем. И добавила, что он ее не похищал.

И нет никаких претензий, – добавили мать с дочерью.
Анастасия Московчук
Туркестанская область
Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича
27.03.2022
Жестокое избиение в Жезказгане попало на видео
27.03.2022
Продолжительный дневной сон назвали ранним симптомом деменции
27.03.2022
Пропавшая в Караганде женщина найдена убитой
27.03.2022
Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все