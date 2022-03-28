Какие действия мусульман считаются нарушением Оразы, рассказали в ДУМК

Если человек забылся и случайно покушал или выпил воду, то это не считается нарушением Оразы. В этом случае человеку, как только он вспомнил, нужно перестать есть и пить. Если в уши попадет вода, пыль, грязь или мука, снег или капли дождя случайно попадут в рот, то это не будет считаться нарушением Оразы. Зампредседателя ДУМК, наиб муфтий Ершат кажы Онгар

По словам священнослужителя, в этот период также не запрещается сдавать кровь, капать глазные или ушные капли и даже пользоваться зубной пастой. Главное – человеку запрещается глотать ее при чистке зубов, так как это уже будет считаться нарушением Оразы.

Вместе с тем во время Оразы можно вырывать зубы (главное – не глотать слюни), а также принимать душ, полоскать рот и нос, не глотая при этом воды.

Нарушением Оразы будет считаться намеренный прием пищи или воды. А также, если человек, зная, проглотил капли дождя, которые попали в рот. Нельзя в этот период также курить, принимать наркотики, лекарства в виде уколов или таблеток, содержащие питательные вещества. В случае нарушения нужно будет держать Каффарат оразу – то есть 60 дней держать Оразу, либо, если человек не может этого сделать, должен будет накормить 60 бедных людей. Ершат кажы Онгар

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 1 мая – пост продлится 30 дней. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге.