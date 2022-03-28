Новый аэропорт Уральска будет доступен пассажирам с апреля 2022 года

Главный менеджер департамента строительства СПК «Акжайык» Акжол Охасов заявил, что строительство нового здания терминала завершено на 100%.

До этого терминал собирались открывать к новому году, однако не успели установить лифты из-за задержки поставок оборудования из Китая. Кроме того, мы проходили процедуру получения необходимых разрешений от Комитета гражданской авиации РК по приемке стратегического объекта в эксплуатацию. Сейчас аэропорт будет на балансе СПК «Акжайык», кто будет владеть им в дальнейшем – неизвестно. Акжол Охасов

Пресс-секретарь акима ЗКО Нурхат Жанбоз подтвердил изданию «УН», что пока нет окончательного решения по вопросу, кто станет владельцем нового аэропорта.

Скорее всего, это будет предыдущий владелец ТОО «Международный аэропорт Орал», – пояснил Нурхат Жанбоз.

Стоит отметить, в Уральске на протяжении двух лет реконструировали терминал аэропорта за счет социальных инвестиций компании КПО б.в.

Перед началом реконструкции строители несколько раз пересматривали проект и увеличивали сумму работ. В итоге она возросла с 1,5 млрд тенге до 6,6 млрд тенге. Пока шло строительство, пассажиры пользовались устаревшим зданием временного терминала, без ремонта, и ждали своих рейсов в вагончиках из металлопластика.

С 2019 года уральский международный аэропорт находится на балансе СПК «Акжайык», которая выкупила его за 452 млн тенге у ТОО «Международный аэропорт «Орал», входящего в состав авиакомпании Bek Air (данная компания была ликвидирована и лишена летной лицензии после крушения самолета Fokker 100 близ Алматы).

Отметим, аэропорт Уральска ранее был назван в честь Маншук Маметовой.