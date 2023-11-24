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Законодательство РК

Пассажиры будут по-новому проходить регистрацию в аэропорту Астаны

Пассажиры будут по-новому проходить регистрацию в аэропорту Астаны Фото: freepik
В Международном аэропорту Астаны внедряют регистрацию пассажиров по биометрической идентификации, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве транспорта РК 24 ноября 2023 года.

"В ходе рабочего визита вице-министр (транспорта РК Максат Калиакпаров. – Прим. ред.) принял участие в совещании по вопросам повышения уровня цифровизации в аэропорту, где обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на совещании рассмотрены перспективы внедрения новых систем для саморегистрации и сдачи багажа.

"Председатель правления АО "Международный аэропорт" Ергазы Жолдасов отметил, что программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27-30 ноября".Пресс-служба Минтранспорта РК

По итогам совещания Максат Калиакпаров дал ряд поручений и подчеркнул о готовности Минтранспорта вести совместную работу по дальнейшему развитию услуг аэропорта.

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