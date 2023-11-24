Пассажиры будут по-новому проходить регистрацию в аэропорту Астаны

В Международном аэропорту Астаны внедряют регистрацию пассажиров по биометрической идентификации, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве транспорта РК 24 ноября 2023 года.

"В ходе рабочего визита вице-министр (транспорта РК Максат Калиакпаров. – Прим. ред.) принял участие в совещании по вопросам повышения уровня цифровизации в аэропорту, где обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на совещании рассмотрены перспективы внедрения новых систем для саморегистрации и сдачи багажа.

"Председатель правления АО "Международный аэропорт" Ергазы Жолдасов отметил, что программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27-30 ноября". Пресс-служба Минтранспорта РК

По итогам совещания Максат Калиакпаров дал ряд поручений и подчеркнул о готовности Минтранспорта вести совместную работу по дальнейшему развитию услуг аэропорта.

Материал по теме Дактилоскопия в Казахстане будет добровольной

Изначально планировалось, что с 1 января 2024 года в Казахстане введут обязательную дактилоскопию, за отказ от которой планировали штрафовать. Норма о всеобщей дактилоскопии при документировании вызвала резонанс в обществе и среди депутатов. Они предложили сделать ее добровольной. В МВД предложение рассмотрели. Подробности по ссылке выше.