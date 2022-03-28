18:07 28.03.2022
Новая партия гуманитарной помощи для граждан Украины отправлена из Казахстана
Фото: МЧС РК
28 марта Министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана был организован специальный рейс, доставивший из Алматы в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для граждан Украины, передает Zakon.kz.
Груз общим весом 17,5 тонны включает в себя предметы первой необходимости, такие как постельные принадлежности и продукты питания.МЧС РК
Ранее Казахстан отправил гуманитарную помощь общим весом 28,2 тонны в виде 17 наименований лекарств – антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты.
Самолет с гуманитарной помощью вылетел в Украину из Алматы
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Фото: МЧС РК
Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании «Беркут» вывезет и несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов.