Новая партия гуманитарной помощи для граждан Украины отправлена из Казахстана

Груз общим весом 17,5 тонны включает в себя предметы первой необходимости, такие как постельные принадлежности и продукты питания. МЧС РК

Ранее Казахстан отправил гуманитарную помощь общим весом 28,2 тонны в виде 17 наименований лекарств – антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты.

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Фото: МЧС РК

Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании «Беркут» вывезет и несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов.