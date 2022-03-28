Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:02 28.03.2022

Седьмой репатриационный рейс с 53 казахстанцами вылетел из Катовице

репатриационный рейс, казахстанцы, Украина Фото: МИД РК
28 марта в 19:44 по времени Нур-Султана из Катовице в Казахстан вылетел седьмой репатриационный рейс, передает Zakon.kz.
Самолет направляется в Алматы. На борту находятся 53 пассажира. МИД РК

Из Украины вывезены 900 казахстанцев, из них 743 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.

Новость по теме

Новая партия гуманитарной помощи для граждан Украины отправлена из Казахстана

28 марта новая партия гуманитарной помощи для граждан Украины была отправлена из Казахстана. Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании «Беркут» вывезет несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов.

Анастасия Стативкина
Ситуация в Украине Казахстан
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за событий в Украине
28.03.2022
Пропавшая в Караганде женщина найдена убитой
27.03.2022
Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
28.03.2022
Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле
28.03.2022
Тенге продолжает укрепляться на торгах
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все