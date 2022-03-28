20:02 28.03.2022
Седьмой репатриационный рейс с 53 казахстанцами вылетел из Катовице
Фото: МИД РК
28 марта в 19:44 по времени Нур-Султана из Катовице в Казахстан вылетел седьмой репатриационный рейс, передает Zakon.kz.
Самолет направляется в Алматы. На борту находятся 53 пассажира. МИД РК
Из Украины вывезены 900 казахстанцев, из них 743 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.
28 марта новая партия гуманитарной помощи для граждан Украины была отправлена из Казахстана. Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании «Беркут» вывезет несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов.