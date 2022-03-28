Седьмой репатриационный рейс с 53 казахстанцами вылетел из Катовице

Самолет направляется в Алматы. На борту находятся 53 пассажира. МИД РК

Из Украины вывезены 900 казахстанцев, из них 743 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.

Новость по теме Новая партия гуманитарной помощи для граждан Украины отправлена из Казахстана

28 марта новая партия гуманитарной помощи для граждан Украины была отправлена из Казахстана. Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании «Беркут» вывезет несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов.