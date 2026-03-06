Опубликовано расписание репатриационных рейсов с Ближнего Востока
Фото: freepik
Репатриационные рейсы на 7, 8 и 9 марта планирует авиакомпания Air Astana совместно с МИД РК, сообщает Zakon.kz.
7 марта
- KC2228 Джидда (вылет в 13.45) – Атырау (прилет в 22.05)
- KC2234 Джидда (вылет в 16.15) – Атырау (прилет в 00.35+ / 8марта)
- КС2226 Джидда (вылет в 16.55) – Атырау (прилет в 01.15+/ 8 марта)
8 марта
- KC8860 Атырау (вылет в 00.05+) – Алматы (прилет в 03.00+)
- KC8840 Атырау (вылет в 02.35+) – Алматы (прилет в 05.30+)
- KC3180 Атырау (вылет в 03.15+) – Алматы (прилет в 06.10+)
- KC2236 Джидда (вылет в 13.45) – Атырау (прилет в 22.05)
- KC2238 Джидда (вылет в 15.05) – Атырау (прилет в 23.25)
9 марта
- KC8860 Атырау (вылет в 00.05+) – Алматы (прилет в 03.00+)
- KC8840 Атырау (вылет в 01.25+) – Алматы (прилет в 04.20+)
- Также 8 марта Air Astana выполнит собственные вывозные рейсы:
- KC2242 Джидда (вылет в 16.15) – Атырау (прилет в 00.35+)
- KC8780 Атырау (вылет в 02.35+) – Алматы (прилет в 05.30+)
- KC2246 Джидда (вылет в 16.50) – Атырау (прилет в 01.10+)
- KC8900 Атырау (вылет в 02.10+) – Алматы (прилет в 05.05+)
К авиакомпании отметили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее МИД настоятельно рекомендовал казахстанцам до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока.
