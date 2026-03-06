Опубликовано расписание репатриационных рейсов с Ближнего Востока

Репатриационные рейсы на 7, 8 и 9 марта планирует авиакомпания Air Astana совместно с МИД РК, сообщает Zakon.kz.

7 марта

KC2228 Джидда (вылет в 13.45) – Атырау (прилет в 22.05)

KC2234 Джидда (вылет в 16.15) – Атырау (прилет в 00.35+ / 8марта)

КС2226 Джидда (вылет в 16.55) – Атырау (прилет в 01.15+/ 8 марта)

8 марта

KC8860 Атырау (вылет в 00.05+) – Алматы (прилет в 03.00+)

KC8840 Атырау (вылет в 02.35+) – Алматы (прилет в 05.30+)

KC3180 Атырау (вылет в 03.15+) – Алматы (прилет в 06.10+)

KC2236 Джидда (вылет в 13.45) – Атырау (прилет в 22.05)

KC2238 Джидда (вылет в 15.05) – Атырау (прилет в 23.25)

9 марта

KC8860 Атырау (вылет в 00.05+) – Алматы (прилет в 03.00+)

KC8840 Атырау (вылет в 01.25+) – Алматы (прилет в 04.20+)

Также 8 марта Air Astana выполнит собственные вывозные рейсы:

KC2242 Джидда (вылет в 16.15) – Атырау (прилет в 00.35+)

KC8780 Атырау (вылет в 02.35+) – Алматы (прилет в 05.30+)

KC2246 Джидда (вылет в 16.50) – Атырау (прилет в 01.10+)

KC8900 Атырау (вылет в 02.10+) – Алматы (прилет в 05.05+)

К авиакомпании отметили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее МИД настоятельно рекомендовал казахстанцам до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока.

