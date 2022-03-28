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20:42 28.03.2022

Завершены расследования в отношении оптовых поставщиков сжиженного газа

Акорда, расследование, оптовые поставщики нефтяной сжиженный Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Завершены расследования в отношении 6 крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Акорды «Борт №1».

Ранее на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, президент Казахстана поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий.

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  • Выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации;

  • Вынесено судебное решение в отношении ТОО «Казахойл Актобе» (не вступило в силу) о наложении административного штрафа;

  • Возбуждены и переданы в суд административные дела в отношении АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «СП КазГерМунай»;

  • Возбуждены уголовные дела в отношении ТОО «Petrosun» и ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», материалы дела в отношении АО «НК КазМунайГаз» переданы в Агентство по финансовому мониторингу;

  • Установлены факты необоснованного сокращения объемов реализации сжиженного нефтяного газа в действиях ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод»;

  • Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженным нефтяным газом, из них 89 – совместно с Генеральной прокуратурой;

  • Установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка.

  • Возбуждены административные дела в отношении 45 субъектов, материалы направлены в суд. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 92 млн тенге.

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