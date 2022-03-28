Завершены расследования в отношении оптовых поставщиков сжиженного газа

Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Акорды «Борт №1».

Ранее на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, президент Казахстана поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий.

Выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации;

Вынесено судебное решение в отношении ТОО «Казахойл Актобе» (не вступило в силу) о наложении административного штрафа;

Возбуждены и переданы в суд административные дела в отношении АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «СП КазГерМунай»;

Возбуждены уголовные дела в отношении ТОО «Petrosun» и ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», материалы дела в отношении АО «НК КазМунайГаз» переданы в Агентство по финансовому мониторингу;

Установлены факты необоснованного сокращения объемов реализации сжиженного нефтяного газа в действиях ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод»;

Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженным нефтяным газом, из них 89 – совместно с Генеральной прокуратурой;

Установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка.