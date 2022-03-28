Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:01 28.03.2022

Тимофей Скатов начал выступление в Португалии с победы

Теннис Первый круг Победа Фото: Instagram/skatov_timofey
Четвертая ракетка Казахстана Тимофей Скатов вышел во второй круг одиночного разряда на Челленджере в Португалии, обыграв местного теннисиста Тиаго Какао, сообщает Zakon.kz.

У казахстанца не возникло проблем за выход во второй круг и он легко справился с португальцем. Два сета – 6:2, 6:1.

За выход в четвертьфинал турнира Тимофей Скатов сыграет с победителем матча Тиаго Монтейро (Бразилия) и Жианом Марко Морони (Италия).

Стоит отметить, что на прошлой неделе Тимофей вошел в Топ-200 мирового рейтинга.

На Челленджере в Португалии также принимает участие еще один казахстанец – Дмитрий Попко. Он вступит в борьбу со второго круга.

Также казахстанцы вдвоем выступят в парной категории.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал https://t.me/pmkaz и выигрывайте iPhone 13 Max, Airpods и Apple Watch.

Куандык Шынасилов
Португалия
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за событий в Украине
28.03.2022
Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
28.03.2022
Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле
28.03.2022
Тенге продолжает укрепляться на торгах
28.03.2022
Боррель: ЕС может отказаться от российского газа в течение двух лет
27.03.2022
Главная Топ LIVE Все