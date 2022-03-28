Тимофей Скатов начал выступление в Португалии с победы

У казахстанца не возникло проблем за выход во второй круг и он легко справился с португальцем. Два сета – 6:2, 6:1.

За выход в четвертьфинал турнира Тимофей Скатов сыграет с победителем матча Тиаго Монтейро (Бразилия) и Жианом Марко Морони (Италия).

Стоит отметить, что на прошлой неделе Тимофей вошел в Топ-200 мирового рейтинга.

На Челленджере в Португалии также принимает участие еще один казахстанец – Дмитрий Попко. Он вступит в борьбу со второго круга.

Также казахстанцы вдвоем выступят в парной категории.

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