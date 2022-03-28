Названы сроки окончания ремонтных работ морских терминалов КТК

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума прокомментировали, что в настоящее время погрузка через ВПУ-1 осуществляется в штатном режиме. ВПУ-2 и ВПУ-3 остаются выведенными из эксплуатации.

В отношении сроков проведения ремонтных работ, а также дальнейшего обслуживания Морского терминала в КТК рассказали следующее:

ремонтные работы на ВПУ-2 и ВПУ-3 ориентировочно продлятся не менее 3-4 недель;

оперативный аварийный запас наиболее важного оборудования оперативно формируется. Однако при этом остается неопределенной ситуация с дальнейшей поставкой необходимых для устойчивой работы запасных частей и оборудования. Необходимо отметить, что основные иностранные поставщики комплектующих – компании Imodco, Blue Water и Gall Thomson Environmental Ltd. – уже заявили АО «КТК-Р» об отказе от дальнейшего сотрудничества и отменили все запланированные ранее поставки, несмотря на авансовую оплату со стороны КТК в полном объеме еще в декабре 2021 года;

совет директоров обсудил данную чрезвычайную ситуацию и наметил первоочередные меры по ее локализации.

Новость по теме Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов

22 марта 2022 года для исключения риска аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря погрузка на Морском терминале КТК была приостановлена на всех трех выносных причальных устройствах. Такое решение принято по результатам обследований, выявивших вызванные штормом повреждения оборудования ВПУ-3 и ВПУ- 2, а также в связи с невозможностью по погодным условиям оперативно провести водолазную инспекцию ВПУ-1.