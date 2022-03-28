14:24 28.03.2022
Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов
Фото: unsplash
Работу возобновили на одном из причалов Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в компании, передает Zakon.kz.
По состоянию на 28 марта прием нефти в сиcтему Тенгиз – Новороссийск производится на минимальной производительности. ВПУ-1 (выносное причальное устройство. - Прим. ред.) обследовано и признано пригодным к операционной деятельности.Пресс-служба АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»
В компании уточнили, что погрузка танкера осуществляется через ВПУ-1.
Проведена промывка системы ВПУ-3 для подготовки к ремонтным работам. Промывка осуществлялась с танкера Криcтина.Пресс-служба АО «КТК-К»
20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
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Позднее КТК сообщил о повреждении второго выносного причального устройства (ВПУ-2) после шторма.
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