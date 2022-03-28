Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов

По состоянию на 28 марта прием нефти в сиcтему Тенгиз – Новороссийск производится на минимальной производительности. ВПУ-1 (выносное причальное устройство. - Прим. ред.) обследовано и признано пригодным к операционной деятельности. Пресс-служба АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»

В компании уточнили, что погрузка танкера осуществляется через ВПУ-1.

Проведена промывка системы ВПУ-3 для подготовки к ремонтным работам. Промывка осуществлялась с танкера Криcтина. Пресс-служба АО «КТК-К»

20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Новость по теме Транспортировка нефти может снизиться втрое из-за аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме

Позднее КТК сообщил о повреждении второго выносного причального устройства (ВПУ-2) после шторма.