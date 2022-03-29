Глава МИИР о ценах на жилье: Ситуация имеет большую волатильность

Складывающаяся сейчас ситуация, к сожалению, имеет большую волатильность. Та же арматура, которая является основным материалом, буквально 10 дней назад стоила 480 тыс. тенге, потом 450 тыс., три дня назад – 418 тыс., сегодня утром – 415 тыс. То есть идет динамика снижения. Мы должны первый квартал пройти, и тогда примерно понятна будет динамика ценообразования. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

При этом глава МИИР отметил, что государство будет стимулировать строительство жилья. Параллельно будут решаться вопросы обеспечения водой, теплом и электроэнергией.

Также министр рассказал об объемах строительства.

Мы строительную отрасль собрали и дали параметры – какой объем жилья в ближайшие пять лет планирует строить государство в каждом регионе. Чтобы строительная отрасль знала, и бизнес-процедуру в соответствии с этими объемами проводила. Нам необходимо, кроме ввода жилья, еще и обеспечить водой, светом, дорогами и другой инфраструктурой. По итогам первого квартала более-менее понятно будет. Каирбек Ускенбаев