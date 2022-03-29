Авария на КТК: Казахстан может снизить добычу нефти на 320 тыс. баррелей в сутки

В связи c восстановительными работами на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) на период ремонта до конца апреля 2022 года. Пресс-служба Минэнерго РК

Как уточнили в ведомстве, это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

С учетом проведения капитального ремонта на объектах НСОС в июне-июле Казахстан к концу июня полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Пресс-служба Минэнерго РК

Напомним, 20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Позднее КТК сообщил о повреждении второго выносного причального устройства (ВПУ-2) после шторма.

28 марта в КТК заявили, что возобновлена работа на одном из причалов.