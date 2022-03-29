Куантыров о ситуации на валютном рынке Казахстана: Пошла ревальвация

Курс доллара пересмотрим (в поправках в бюджет. – Прим. ред.). Сейчас курс уже ниже 500 тенге за доллар, соответственно, по году будет меньше. Факторы складываются так, что курс у нас стабилизировался и уже пошла ревальвация. Думаю, здесь хорошие ожидания. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

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При этом министр отметил, что стоимость нефти будет учитываться в обязательном порядке.

Будем учитывать (ситуацию на КТК. – Прим. ред.). Данная проблематика является технической, ремонт проводится, в ближайшие две-три недели работа должна полностью восстановиться. Временные ограничения, остановка отдельных технических мощностей КТК будут компенсироваться, кроме того, за счет более высокой цены на нефть мы можем оказаться в плюсе. Алибек Куантыров

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Между тем при формировании доходной части бюджета власти, по словам министра, будут опираться больше на консервативный прогноз.