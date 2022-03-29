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12:00 29.03.2022

Куантыров о ситуации на валютном рынке Казахстана: Пошла ревальвация

доллары Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства высказался о ситуации на валютном рынке Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Курс доллара пересмотрим (в поправках в бюджет. – Прим. ред.). Сейчас курс уже ниже 500 тенге за доллар, соответственно, по году будет меньше. Факторы складываются так, что курс у нас стабилизировался и уже пошла ревальвация. Думаю, здесь хорошие ожидания. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

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При этом министр отметил, что стоимость нефти будет учитываться в обязательном порядке.

Будем учитывать (ситуацию на КТК. – Прим. ред.). Данная проблематика является технической, ремонт проводится, в ближайшие две-три недели работа должна полностью восстановиться. Временные ограничения, остановка отдельных технических мощностей КТК будут компенсироваться, кроме того, за счет более высокой цены на нефть мы можем оказаться в плюсе. Алибек Куантыров

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Между тем при формировании доходной части бюджета власти, по словам министра, будут опираться больше на консервативный прогноз.

Явно выше 60 долларов за баррель, но явно меньше 120. Подходим всегда более консервативно, чтобы у нас были резервы на будущее. Если цена будет выше, чем мы прогнозируем ее в бюджете, то, соответственно, у нас будут дополнительные поступления. Это будет лучше, чем если мы перепрогнозируем и потом недополучим. Глава МНЭ РК
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