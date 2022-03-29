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12:13 29.03.2022

«Наша гордость!»: юный казахстанец по-новому исполнил песню Егора Крида

кызылорда, тимур тян, кавер, егор крид, берегу Фото: Instagram/tompaq.bala
Ставший участником шоу «Голос. Дети» юный казахстанец Тимур Тян записал кавер на песню своего наставника Егора Крида «Берегу», передает Zakon.kz.

Кавер-версию песни «Берегу» 14-летний кызылординец опубликовал на своем YouTube-канале.

Пользователи Сети восхитились голосом Тимура и пожелали ему удачи на шоу «Голос. Дети».

  • Прекрасно!

  • Ну что за голос!

  • Какой ты классный!

  • Это очень достойно!

  • Какой чудесный голос!

  • Удачи тебе на «Голосе»!

  • Молодец! Клево поешь! – написали они.

Кавер-версия, кавер в популярной музыке — новое исполнение существующей (как правило, в аудиозаписи) песни кем-то другим, кроме изначального исполнителя. Кавер-версией называют как простую, так и сложную обработку оригинала с элементами новой аранжировки.

Напомним, 25 марта 14-летний мальчик из Кызылорды Тимур Тян принял участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» и попал в команду популярного певца Егора Крида.

Юный казахстанец на слепых прослушиваниях исполнил песню Александра Градского и Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». Уже на первых минутах к нему развернулся один из трех наставников шоу Егор Крид.

Позднее Тимур Тян поблагодарил всех за поддержку.

Динара Халдарова
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