«Наша гордость!»: юный казахстанец по-новому исполнил песню Егора Крида

Кавер-версию песни «Берегу» 14-летний кызылординец опубликовал на своем YouTube-канале.

Пользователи Сети восхитились голосом Тимура и пожелали ему удачи на шоу «Голос. Дети».

Прекрасно!

Ну что за голос!

Какой ты классный!

Это очень достойно!

Какой чудесный голос!

Удачи тебе на «Голосе»!

Молодец! Клево поешь! – написали они.

Кавер-версия, кавер в популярной музыке — новое исполнение существующей (как правило, в аудиозаписи) песни кем-то другим, кроме изначального исполнителя. Кавер-версией называют как простую, так и сложную обработку оригинала с элементами новой аранжировки.

Напомним, 25 марта 14-летний мальчик из Кызылорды Тимур Тян принял участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» и попал в команду популярного певца Егора Крида.

Юный казахстанец на слепых прослушиваниях исполнил песню Александра Градского и Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». Уже на первых минутах к нему развернулся один из трех наставников шоу Егор Крид.

Позднее Тимур Тян поблагодарил всех за поддержку.