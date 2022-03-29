«Наша гордость!»: юный казахстанец по-новому исполнил песню Егора Крида
Кавер-версию песни «Берегу» 14-летний кызылординец опубликовал на своем YouTube-канале.
Пользователи Сети восхитились голосом Тимура и пожелали ему удачи на шоу «Голос. Дети».
Прекрасно!
Ну что за голос!
Какой ты классный!
Это очень достойно!
Какой чудесный голос!
Удачи тебе на «Голосе»!
Молодец! Клево поешь! – написали они.
Кавер-версия, кавер в популярной музыке — новое исполнение существующей (как правило, в аудиозаписи) песни кем-то другим, кроме изначального исполнителя. Кавер-версией называют как простую, так и сложную обработку оригинала с элементами новой аранжировки.
Напомним, 25 марта 14-летний мальчик из Кызылорды Тимур Тян принял участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» и попал в команду популярного певца Егора Крида.
Юный казахстанец на слепых прослушиваниях исполнил песню Александра Градского и Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». Уже на первых минутах к нему развернулся один из трех наставников шоу Егор Крид.
Позднее Тимур Тян поблагодарил всех за поддержку.