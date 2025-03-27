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Культура и шоу-бизнес

"Я тебя люблю": поступок Егора Крида умилил его поклонников

&quot;Я тебя очень сильно люблю&quot;: поступок Егора Крида восхитил его поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:51 Фото: Instagram/egorkreed
Юная поклонница ворвалась на сцену к российскому исполнителю Егору Криду во время концерта в Тольятти и призналась ему в любви. Также 30-летний артист исполнил с девочкой ее любимую песню "Папина дочка", сообщает Zakon.kz.

Кадрами с концерта певец поделился в своем Instagram сегодня, 27 марта 2025 года. На одном из них фанатка говорит Егору:

"Я тебя люблю... Ты такой милый!"

Крид под публикацией написал:

"Тольятти, милейшая девочка по имени Маша и полный стадион моих поклонников. Что еще нужно для счастья?"

То, как Егор повел себя с юной поклонницей, умилило его подписчиков. Некоторые из них захотели оказаться на месте Маши:

  • "Хорошая такая!"
  • "Егор, как классно".
  • "Как же я рада за всех папиных дочек".
  • "Музыка лечит, музыка – это душа, а песни Егора Крида как раз о том".
  • "Для счастья очень нужно, чтобы на концерте в Томске этой девочкой была я".
  • "Лучшая папина дочка! Люблю твои концерты всем сердцем! Желаю удачи сегодня на концерте".

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:51
Нюша и Егор Крид могут воссоединиться

Похожая ситуация произошла и со звездой казахстанской эстрады Кайратом Нуртасом. К нему во время одного из концертов вышла маленькая девочка, которая не только вручила артисту букет, но и станцевала с ним. Малышка сразила пользователей Казнета своей харизмой.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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