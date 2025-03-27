"Я тебя люблю": поступок Егора Крида умилил его поклонников

Юная поклонница ворвалась на сцену к российскому исполнителю Егору Криду во время концерта в Тольятти и призналась ему в любви. Также 30-летний артист исполнил с девочкой ее любимую песню "Папина дочка", сообщает Zakon.kz.

Кадрами с концерта певец поделился в своем Instagram сегодня, 27 марта 2025 года. На одном из них фанатка говорит Егору:

"Я тебя люблю... Ты такой милый!"

Крид под публикацией написал:

"Тольятти, милейшая девочка по имени Маша и полный стадион моих поклонников. Что еще нужно для счастья?"

То, как Егор повел себя с юной поклонницей, умилило его подписчиков. Некоторые из них захотели оказаться на месте Маши:

"Хорошая такая!"

"Егор, как классно".

"Как же я рада за всех папиных дочек".

"Музыка лечит, музыка – это душа, а песни Егора Крида как раз о том".

"Для счастья очень нужно, чтобы на концерте в Томске этой девочкой была я".

"Лучшая папина дочка! Люблю твои концерты всем сердцем! Желаю удачи сегодня на концерте".

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