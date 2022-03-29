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13:29 29.03.2022

Берик Уали освобожден от должности пресс-секретаря президента

распоряжение Токаева Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил Берика Уали от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Берик Уали освобожден от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.

Ранее стало известно, что Берик Уали назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Уали Берик
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