13:29 29.03.2022
Берик Уали освобожден от должности пресс-секретаря президента
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил Берика Уали от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Берик Уали освобожден от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.
Ранее стало известно, что Берик Уали назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».