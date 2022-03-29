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14:26 29.03.2022

Пророчество Ванги: какие пять знаков зодиака будут купаться в счастье до 2025 года

предсказания Ванги Фото: unsplash
Астрологи отмечают, что 2022 год должен стать весьма богатым на различного рода судьбоносные решения, которые напрямую коснутся представителей всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Однако грядущие перемены не всем придутся по вкусу.

Специалисты ссылаются на предсказание Ванги на 2022-2025 годы.

Трудоголики-Овны могут начинать готовиться к получению весьма ощутимого денежного вознаграждения. Миллионерами вы не станете, но испытывать нужду не будете явно!

Тем, кто мечтал о прибавлении в семействе, стоит начать готовиться к долгожданному событию. Используйте снизошедшие на вас блага в полной мере, так как удача в ближайшие пять лет будет на вашей стороне.

Близнецы наконец-то обретут работу, о которой мечтали в последнее время! Карьера, что называется, попрет в гору.

В то же время на вас неожиданно свалится и любовь, от которой «снесет башню». Ваше счастье будет рядом в ближайшие пять лет в совокупности с финансовым достатком. Задумайтесь о рождении детей, – отмечено в публикации «Пятого канала».

Рожденные под знаком Водолея встретят свою половинку. Причем сила любви будет такой, что вы начисто забудете о своей драгоценной свободе.

Творческие планы вы реализуете с легкостью благодаря, опять же, светлому чувству. От тоски по свободе вы никуда не денетесь, периодически она будет давать о себе знать. Но не стоит поддаваться на провокации. Именно в этом случае вы обретете счастье.

Львам в обозримом будущем предстоит рискнуть и, возможно, стать самыми счастливыми представителями знаков зодиака на Земле.

Ванга предрекла, что любое начинание, за которое вы возьметесь, будет реализовано с легкостью. Поэтому всерьез задумайтесь, прежде чем начать. Препятствий для вашей активности, Львы, в обозримые пять лет на горизонте не появится.

Скорпионы будут счастливы лишь только в том случае, если рядом с ними постоянно будет близкий и любимый человек. Представители этого знака зодиака могут не выдержать натиска свалившейся на них удачи и буквально сломаться под ее сладким весом.

Те, кому небезразлична собственная карма, смогут о ней позаботиться. По предсказанию, вы станете мягче и научитесь прощать.

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