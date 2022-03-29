Пророчество Ванги: какие пять знаков зодиака будут купаться в счастье до 2025 года

Однако грядущие перемены не всем придутся по вкусу.

Специалисты ссылаются на предсказание Ванги на 2022-2025 годы.

Трудоголики-Овны могут начинать готовиться к получению весьма ощутимого денежного вознаграждения. Миллионерами вы не станете, но испытывать нужду не будете явно!

Тем, кто мечтал о прибавлении в семействе, стоит начать готовиться к долгожданному событию. Используйте снизошедшие на вас блага в полной мере, так как удача в ближайшие пять лет будет на вашей стороне.

Близнецы наконец-то обретут работу, о которой мечтали в последнее время! Карьера, что называется, попрет в гору.

В то же время на вас неожиданно свалится и любовь, от которой «снесет башню». Ваше счастье будет рядом в ближайшие пять лет в совокупности с финансовым достатком. Задумайтесь о рождении детей, – отмечено в публикации «Пятого канала».

Рожденные под знаком Водолея встретят свою половинку. Причем сила любви будет такой, что вы начисто забудете о своей драгоценной свободе.

Творческие планы вы реализуете с легкостью благодаря, опять же, светлому чувству. От тоски по свободе вы никуда не денетесь, периодически она будет давать о себе знать. Но не стоит поддаваться на провокации. Именно в этом случае вы обретете счастье.

Львам в обозримом будущем предстоит рискнуть и, возможно, стать самыми счастливыми представителями знаков зодиака на Земле.

Ванга предрекла, что любое начинание, за которое вы возьметесь, будет реализовано с легкостью. Поэтому всерьез задумайтесь, прежде чем начать. Препятствий для вашей активности, Львы, в обозримые пять лет на горизонте не появится.

Скорпионы будут счастливы лишь только в том случае, если рядом с ними постоянно будет близкий и любимый человек. Представители этого знака зодиака могут не выдержать натиска свалившейся на них удачи и буквально сломаться под ее сладким весом.

Те, кому небезразлична собственная карма, смогут о ней позаботиться. По предсказанию, вы станете мягче и научитесь прощать.