Никогда не смогут ужиться вместе: названы персональные враги каждого знака зодиака

Астрологи рассказали интернет-изданию «Пятый канал», представители какого зодиакального круга никогда не смогут ужиться вместе и найти общий язык.

Овен

Рожденные под этим созвездием на дух не переносят занудных людей, так как всегда полны энергии и жизнерадостности.

В связи с этим Овнам тяжело находить общий язык с пассивными и ленивыми – они будут сторониться Близнецов из-за их склонности к депрессиям.

Телец

Представители этого знака зодиака являются надежными, ответственными и бескомпромиссными и... терпеть не могут себе подобных.

Отзывчивость, доброта и способность поддержать – это все те качества, которые Тельцы любят в людях. Именно поэтому они никогда не проникнутся глубокой симпатией к Козерогам из-за их алчности и жадности.

Близнецы

Рожденные под этим знаком легко могут впасть в депрессию из-за своего внутреннего беспокойства.

Инстинктивно Близнецы стараются избегать унылых людей, поэтому будут держаться подальше от Рыб.

Рак

Чрезмерно невозмутимые, порой отрешенные люди, любят уединенное времяпровождение и обычно никуда не торопятся – это все очень хорошо описывает Раков.

Им тяжело будет найти общий язык со Скорпионами, так как для Раков они будут казаться очень суетливыми.

Лев

Главным врагом для властных, смелых и уверенных в себе Львов являются Девы.

Все потому, что они тоже самолюбивы и высокомерны. Для Льва же подобная конкуренция просто невыносима.

Дева

Представители этого знака зодиака очень любят и ценят порядок и никогда не примут хаос в своей жизни, особенно, если его источником становятся окружающие.

Чтобы не оказаться на грани нервного срыва, депрессии или душевного расстройства, они будут сторониться Водолеев, которые сеют бардак и суету.

Весы

Рожденные под этим созвездием излучают безмятежность и гармонию и являются добродушными и миролюбивыми личностями.

Весы никогда не уживутся с теми, кто ими командует и уж тем более повышает голос, именно поэтому они не дружат с властными и импульсивными Овнами.

Скорпион

Какое-то время Скорпион будет казаться спокойным и уравновешенным, однако их истинная сущность заключается в беспощадности и мстительности.

Представители этого знака зодиака ненавидят Водолеев, потому что находят их скучными и странными.

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Стрелец

Рожденные под этим созвездием полны уверенности, энергии и бодрости и зачастую они самые жизнерадостные и безобидные представители зодиакального круга.

Стрельцы не умеют долго злиться и обижаться на кого-либо. Именно благодаря их прекрасному характеру у них нет врагов.

Козерог

Представители этого знака зодиака неутомимы и никогда не чувствуют усталости.

Козероги не будут находиться в застое, предпочитая двигаться только вперед. Именно поэтому рожденные под этим созвездием не любят занудливых и пассивных людей. Враг для Козерога — Рак.

Водолей

Непостоянство, любопытство и стремление к новому – эти качества свойственны Водолеям.

Представителей этого зодиакального круга будет тяготить консерватизм, традиции и полный застой. У Водолеев начинается паника, когда в жизни все идет четко по расписанию. Поэтому врагом для них является Телец.

Рыбы

Рыбы — ранимые, спокойные и творческие персоны, которые на дух не переносят непоседливых, шумных и полных бодрости Стрельцов.

Рыбы всегда будут завидовать энергии представителей огненной стихии. Все потому, что им самим сложно находить общий язык с новыми людьми и как-то нарушать привычные устои своей жизни.