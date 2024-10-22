Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которым символ года – Зеленая Деревянная Змея – подарит шикарный 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Он уверен, что представители этих знаков будут под опекой Змеи все 12 месяцев будущего года.

Рак

Для них 2025 год пройдет под знаком денег и благополучия. У Раков ожидается прибавление в семействе. И астролог считает, что сейчас самое лучшее время.

Также жизнь покажет эффективные способы заработка. Год Змеи щедро одарит деньгами, если Раки будут трудолюбивы и упорны, передает предсказание астролога ProГород.

Лев

Представители огненного знака в 2025 году станут лучшей версией себя. В начале года Львы примут твердое решение поменять свою жизнь, и Змея им в этом поможет. Представители этого знака с легкостью избавятся от вредных привычек, скучной работы и токсичного окружения.

Змея будет внимательно следить за Львами и поможет избежать срыва. К концу года одинокие Львы найдут вторую половинку, которая будет полностью поддерживать выбранный ими путь.

Дева

Представители земного знака в 2025 году засияют ярче звезд. Символ года подарит им уверенность в себе и неиссякаемый поток энергии, они буквально смогут свернуть горы. Девам будет подвластно все, поэтому астролог рекомендует браться за любую работу – они со всем справятся. Смелость и упорство подарят представителям знака множество полезных знакомств, крутых навыков и больших перспектив.

Ранее Павел Глоба рассказал, какому знаку зодиака удача улыбнется в ноябре 2024 года.