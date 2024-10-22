Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Он уверен, что представители этих знаков будут под опекой Змеи все 12 месяцев будущего года.
Рак
Для них 2025 год пройдет под знаком денег и благополучия. У Раков ожидается прибавление в семействе. И астролог считает, что сейчас самое лучшее время.
Также жизнь покажет эффективные способы заработка. Год Змеи щедро одарит деньгами, если Раки будут трудолюбивы и упорны, передает предсказание астролога ProГород.
Лев
Представители огненного знака в 2025 году станут лучшей версией себя. В начале года Львы примут твердое решение поменять свою жизнь, и Змея им в этом поможет. Представители этого знака с легкостью избавятся от вредных привычек, скучной работы и токсичного окружения.
Змея будет внимательно следить за Львами и поможет избежать срыва. К концу года одинокие Львы найдут вторую половинку, которая будет полностью поддерживать выбранный ими путь.
Дева
Представители земного знака в 2025 году засияют ярче звезд. Символ года подарит им уверенность в себе и неиссякаемый поток энергии, они буквально смогут свернуть горы. Девам будет подвластно все, поэтому астролог рекомендует браться за любую работу – они со всем справятся. Смелость и упорство подарят представителям знака множество полезных знакомств, крутых навыков и больших перспектив.
Ранее Павел Глоба рассказал, какому знаку зодиака удача улыбнется в ноябре 2024 года.