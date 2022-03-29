Токаев утвердил Общенациональный план по реализации Послания

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» (Общенациональный план), – говорится в тексте указа.

Согласно документу, президент постановил правительству Казахстана:

1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»;

2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, – отмечается в документе.

Контроль за исполнением настоящего указа глава государства возложил на Администрацию президента РК.

Указ вводится в действие со дня его подписания.