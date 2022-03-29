Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:24 29.03.2022

Токаев утвердил Общенациональный план по реализации Послания

рк, президент, послание, общенациональный план, токаев, указ, подпись Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» (Общенациональный план), – говорится в тексте указа.

Согласно документу, президент постановил правительству Казахстана:

1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»;

2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, – отмечается в документе.

Контроль за исполнением настоящего указа глава государства возложил на Администрацию президента РК.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Новость по теме

Правительство утвердило Общенациональный план по реализации Послания

Динара Халдарова
Послание президента – 2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
iPhone начал определять звонки из Казахстана – Багдат Мусин
28.03.2022
Ситуация в Украине: Кадыров в Мариуполе и переговоры в Турции
28.03.2022
В ДТП погиб известный казахстанский блогер
28.03.2022
Курс доллара опустился ниже 484 тенге
28.03.2022
Оплывина сошла в Алматы – повреждено этнокафе
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все