Правительство утвердило Общенациональный план по реализации Послания

Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, проект состоит из 36 мероприятий по 10 направлениям.

Так, в целях отхода от излишней концентрации президентских полномочий в законодательство страны будут внесены поправки, предусматривающие:

прекращение президентом своего членства в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;

запрет для близких родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей предприятий квазигосударственного сектора;

исключение компетенции президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также упразднение права президента снимать с должности акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Для недопущения сращивания партийных структур с госаппаратом будет введено в законодательство положение об обязательном выходе из партии представителей и членов ЦИК, Счетного комитета, Конституционного совета. Также будет введен запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политических партий. Алибек Куантыров

Кроме того, будет пересмотрен порядок формирования и ряд функций Сената Парламента РК. В частности:

президентская квота в Сенате сократится с 15 до 10 депутатов, из них пять депутатов будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана;

квота АНК будет передана из Мажилиса в Сенат;

предусмотрено право Сената Парламента РК одобрять или не одобрять законы, принятые Мажилисом;

дополнены полномочия Сената парламента РК правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и высшего судебного совета;

Мажилис Парламента РК будет обладать правом принимать законы;

Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату.

По словам главы МНЭ, в целях дальнейшей политической модернизации страны будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования Мажилиса.

Предусматривается упрощение процедуры регистрации политических партий, в том числе снижение регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов. Также будет снижена минимальная численность региональных представительств с 600 до 200 человек. Сокращена минимальная численность инициативной группы для создания партии с 1000 до 700 человек. Алибек Куантыров

Помимо этого, в Казахстане появится Конституционный суд. Будет пересмотрен закон о СМИ.

Также появятся три новые области – Абайская, Жетысуская и Улытауская. Как отметил министр национальной экономики, работа в этом направлении уже начата.

Новость по теме Глава МНЭ рассказал, когда будут образованы новые области в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что представленный Общенациональный план мероприятий полностью отвечает поставленным задачам и прошел все необходимые процедуры согласования. В связи с этим глава правительства поручил без промедлений приступить к его реализации.