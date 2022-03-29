Эксперт об акбулакском стрелке — он прошел спецподготовку

Как заявил в ходе заседания суда над Игорем Дужновым инструктор по стрельбе Игорь Лим, человеку без специальной подготовки сложно было бы продемонстрировать столь высокую точность попаданий. Вместе с тем подсудимый использовал оружие без приклада и стрелял от живота, что еще более усложнило задачу.

Я не могу утверждать, что он специально к чему-то готовился. Но такие навыки вряд ли можно получить из видеоуроков – нужны практические занятия. Президент Национальной стрелковой ассоциации РК Игорь Лим

Эксперт усомнился в доводах стороны защиты о том, что Дужнов мог получить навыки стрельбы во время службы в группе советских войск в Германии. Он отметил, что навык теряется без регулярных тренировок.

В нашей армии не дают тех навыков, которых достаточно, чтобы человек мог показать элементы скоростной стрельбы, не прицеливаясь, и сделать девять выстрелов за восемь секунд, поразив при этом мишени. Это только спецподготовка. Игорь Лим

В завершение инструктор подчеркнул, что точность стрельбы в состоянии эмоционального потрясения сохраняют лишь хорошо подготовленные люди.

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Главное судебное разбирательство по делу началось сегодня, 29 марта.