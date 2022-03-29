Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:02 29.03.2022

Непогода не отступает: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили о метели, сильном ветре и пыльной буре в некоторых областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, 30 марта на севере Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере области порывы 23-28 м/с.

В Караганде и Жезказгане прогнозируют метель и сильный ветер.

Также 30 марта в Кызылординской области сохраняется ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с.

30 марта на западе, в центре Мангистауской области и Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге и востоке области 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-28 м/с, - добавили синоптики.

В Талдыкоргане - ночью ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Кроме того, 30 марта ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днем северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Актобе 30 марта ожидается юго-западный ветер порывы 15-20 м/с.

30 марта на востоке и в центре Атырауской области и в Атырау ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный ночью на большей части 15-20, на востоке и в центре области порывы 23-28, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики уже предоставляли прогноз погоды и отметили, что по стране ожидаются сильный снег, дождь, ветер и гололед.

Новость по теме

Ограничено движение на трассах в Карагандинской и Акмолинской областях

Анастасия Московчук
Казгидромет Казахстан
Ситуация в Украине: Кадыров в Мариуполе и переговоры в Турции
28.03.2022
В ДТП погиб известный казахстанский блогер
28.03.2022
Шанхай закрывают на строгий локдаун из-за рекордной вспышки COVID-19
29.03.2022
Страны G7 отказались платить за газ в рублях
28.03.2022
Суд разрешил россиянам пользоваться Facebook и Instagram
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все