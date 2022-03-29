Оперштаб создан в Казахстане из-за погодных условий

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», из-за погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях на 45 участках автодорог, из них 24 – республиканского и 21 – областного значения.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия МЧС: 8 (7172) 53 32 84.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы).