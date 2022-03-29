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21:36 29.03.2022

Оперштаб создан в Казахстане из-за погодных условий

оперштаб Фото: пресс-служба МЧС РК
В ряде регионов бушует метель и ограничена видимость на трассах, передает Zakon.kz.

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», из-за погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях на 45 участках автодорог, из них 24 – республиканского и 21 – областного значения.

авто

Фото: пресс-служба МЧС РК

Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия МЧС: 8 (7172) 53 32 84.

непогода

Фото: пресс-служба МЧС РК

На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы).

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