Еще пять сборных получили путевки на ЧМ по футболу-2022
Один из интересных поединков прошел в Португалии, где местная сборная во главе со своим лидером Криштиану Роналду принимала Северную Македонию. Надо отметить, что македонцы до этого сенсационно выиграли у итальянцев и прибыли в Порту с надеждой еще на одну громкую победу. Однако хозяева поля перечеркнули все планы гостей, забив в их ворота два безответных мяча. Дублем у португальцев отметился Бруну Фернандеш.
Цель достигнута, мы на чемпионате мира в Катаре, мы на своем законном месте! Спасибо всем португальцам за неустанную поддержку! Вперед, Португалия!Криштиану Роналду
Фото: Instagram/manchesterunited
В африканской зоне отбора сборная Сенегала обыграла коллектив Мохамеда Салаха – Египет – и вышла на ЧМ-2022. По итогам двух встреч команды сыграли вничью – 1:1, поэтому матч перешел сначала в дополнительное время, а затем и в серию пенальти. В серии одиннадцатиметровых удачливее оказались сенегальцы, победу принес решающий удар Садио Мане.
Фото: Instagram/liverpoolfc
К текущему моменту 25 сборных из 32 оформили себе место на ЧМ-2022 в Катаре.
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