Система «антибуллинг»: как по закону противостоять травле в интернете

Какие улики нужно собрать для доказательства травли в интернете?

Алтынай Макашева, магистр юридических наук, нотариус: Если происходит травля в интернете, надо незамедлительно обратиться к нотариусу и зафиксировать это.

Например, можно заверить пост в социальной сети со всеми прикрепленными к посту видео, фотографиями и имеющимися комментариями. Подойдут также Stories в соцсетях, статусы в мессенджерах, комментарии в общедоступных форумах и чатах, на сайтах либо в мобильных приложениях, личная или групповая переписка в мессенджерах, включая аудио- и видеосообщения, SMS, электронные письма со всеми вложениями, видео с комментариями на видеохостингах.

Все это нужно, чтобы подтвердить факт того, что вы подверглись буллингу. Если вам нужно заверить Stories в Instagram или Facebook, постарайтесь успеть обратиться к нотариусу хотя бы за пару часов до исчезновения Stories.

Как правильно заверить эти доказательства?

Таир Назханов, адвокат: Для того, чтобы скриншоты имели доказательственную силу, следует обратиться к нотариусу, чтобы тот оформил протокол осмотра доказательств. Делается это следующим образом: нотариус заходит на аккаунт лица, распространившего оскорбительные сведения, делает видеоосмотр, скриншоты, заверяет это своей подписью.

Эта процедура обязательная, поскольку либо виновник может удалить свой пост (тогда невозможно будет доказать правонарушение), либо суд может по ходатайству обвиняемого или своей инициативе признать ваш скриншот недопустимым доказательством как полученный незаконным способом. Следует учесть, что стоимость этой услуги достаточно высокая и составляет от 15 до 20 тыс. тенге за протокол осмотра одного поста.

Алтынай Макешева: Нотариус наделен правом обеспечения доказательств, в том числе путем осмотра и фиксации данных с электронных носителей. Нотариус по заявлению заинтересованного лица проводит осмотр доказательств, документирует обнаруженную информацию посредством распечатки текста, фотографирования, создания скриншотов экрана, составляет протокол осмотра доказательств с приложениями изображений.

Отмечу, что нотариус не исследует доказательства, этим занимается суд. Нотариальный протокол осмотра является надежным доказательством. Он содержит дату, время и место совершения действия, описание электронных средств и устройств, с помощью которых была произведена фиксация, то есть отвечает всем требующимся критериям.

Заинтересованное лицо подает нотариусу заявление с указанием кликабельной ссылки на пост, Stories или сайт, либо предоставляет смартфон или планшет, в котором имеется аккаунт в мессенджере и где велась переписка.

Нотариус использует программу трассировки маршрута, затем делает скриншоты и осуществляет осмотр доказательств с фиксацией в протоколе. В нем нотариус подробно описывает все действия, указывает дату и место составления, а также обнаруженные при осмотре обстоятельства. Скриншоты распечатываются и подшиваются к протоколу.

Если имеются аудиосообщения или видео, то они записываются на диск, и в этом случае к протоколу осмотра доказательств прикладываются стенограмма и диск.

Важно: любое доказательство нотариус может зафиксировать только до момента обращения в суд (п. 2 ст. 98 Закон РК «О нотариате»).

В чем, с точки зрения закона, разница между критикой и травлей?

Таир Назханов: На данный момент законодательно не закреплено понятие «буллинг» или «травля», но в скором времени, я так полагаю, это произойдет.

Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка», травля (буллинг) ребенка — систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием СМИ и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг). Законодатель предлагает широкий подход к определению понятия «травля (буллинг)», поэтому, конфликты, критика, которые будут носить унизительный характер, также подпадают под буллинг.

Необходимо учесть, что ответственность за критику, конфликты и травлю будет наступать только тогда, когда в таких действиях будут содержаться признаки уголовного деяния (оскорбление) или административного правонарушения (клевета), а также когда лицо распространило сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. В последнем случае, кстати, пострадавший обращается в суд в гражданском порядке и, как показывает практика, данный способ защиты является наиболее эффективным.

Какое наказание может понести человек или группа людей, занимающаяся травлей в интернете?

Игорь Федурин, юрист, член Палаты юридических консультантов «Юстус»: За травлю в интернете не предусмотрена ответственность, потому как наше законодательство не содержит такого определения. Травля в интернете, как правило, совершается в форме каких-либо конкретных действий: оскорблений; распространения сведений, порочащих честь и достоинство; распространения сведений, содержащих личную или семейную тайну; распространения ложных сведений и т.д. Каждый из таких случаев подлежит оценке и за каждое из таких действий предусмотрена ответственность.

За оскорбление предусмотрена уголовная ответственность (ч. 2 ст. 131 УК РК) — штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов.

За распространения сведений, порочащих честь и достоинство, можно привлечь к ответственности в порядке гражданского судопроизводства (ст. 143 ГК РК).

За распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (клевета), предусмотрена административная ответственность (ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК) — штраф на физическое лицо в размере 180 МРП.

За распространение сведений о частной жизни или составляющих личную или семейную тайну, а также за распространение персональных данных предусмотрена уголовная ответственность (ч. 5 ст. 147 УК РК) – наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

За незаконные сбор и (или) обработку (распространение) персональных данных, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 79 КоАП РК), – штраф на физических лиц в размере 10 МРП.

МРП с 1 января 2022 года – 3063 тенге.

Можно ли привлечь к ответственности человека, который не травил другого сам, но запустил механизм травли своим постом?

Игорь Федурин: Каждый такой случай должен рассматриваться в отдельности и подлежит оценке. Безобидные посты или высказывания вряд ли способны повлечь за собой травлю. А любая травля начинается именно с какого-то действия: поста, высказывания, распространения каких-либо сведений и т.д.

Если какая-либо публикация повлекла за собой травлю в интернете, значит, необходимо давать оценку и привлекать таких лиц к участию в деле хотя бы в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, если дело будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Где заканчивается свобода слова и начинается ответственность за мнение, высказывание в интернете?

Таир Назханов: Свобода и право высказывания не являются абсолютными — они существуют лишь до того момента, пока не нарушают права других лиц.

Говоря о травле, кибербуллинге, важно знать, что незаконными действиями в интернете будут являться:

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (порочащими называются такие не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь и достоинство гражданина или организации в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов общества (например, сведения о совершении нечестного поступка, недостойном поведении в трудовом коллективе, в семье; сведения, порочащие производственно-хозяйственную деятельность, репутацию и т.п.);

унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме (действие виновного в грубой, циничной форме, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе либо разделяемым большинством членов данного общества. Неприличная форма идет вразрез с общепризнанными правилами поведения людей, она должна противоречить нравственным нормам в обществе, а не мировоззрению потерпевшего).

Каков алгоритм действий для жертв кибербуллинга, которые хотят наказать обидчиков?

Игорь Федурин: Лучший и самый дешевый способ – простить и забыть. В современном мире нас окружает большое количество информации, поэтому даже то, что нам порой кажется обидным, забудется уже через месяц. А через пару месяцев и другие уже ничего не вспомнят.

А если все-таки хочется наказать обидчика, то нужно будет сделать следующее:

Установить автора публикации или высказывания, то есть убедиться хотя бы, что автор — реальный человек. Это необходимо для того, чтобы определить ответчика или подозреваемого. Если обидным кажется пост в соцсети, статья в СМИ или какое-либо высказывание, то для начала нужно обратиться к специалистам или экспертам (филологам) с запросом определить содержание поста, статьи и/или высказывания на предмет содержания в них оскорблений либо сведений, порочащих честь и достоинство. Потому что часто обидные для нас слова и выражения, по мнению специалистов и экспертов, считаются безобидными, а судьи отказываются брать на себя ответственность и основывают свои решения на таких заключениях. Если специалист или эксперт подтвердит наличие в посте, статье или высказывании оскорблений либо сведений, порочащих честь и достоинство, равно как и в случае распространения персональных данных, сведений о частной жизни или фотографий с вашим изображением, то затем, если есть основания полагать, что автор таких публикаций может удалить свои посты или статьи, необходимо обратиться к нотариусу за обеспечением доказательств. Нотариус составит протокол осмотра доказательств и засвидетельствует факт наличия спорного поста, статьи или иных сведений. Составить заявление и направить в соответствующий орган, приложив к нему заключение специалиста или эксперта и протокол осмотра доказательств.

Какие «подводные камни» могут ожидать пострадавшего на пути борьбы за свою честь?

Игорь Федурин: Важно помнить, что совершение вышеуказанных действий не гарантирует победу в суде по следующим основаниям:

Оскорбление – уголовное судопроизводство в порядке частного обвинения. По таким делам вы будете и потерпевшим, и обвинителем. На вас возлагается обязанность доказывания вины, умысла, факта распространения и неприличности формы высказываний, адресованных вам. А если что-то из этого списка доказать не получится, дело закончится оправдательным приговором. Высокий процент оправдательных приговоров по данной категории дел свидетельствует о том, что не всем удается привлечь к уголовной ответственности своих обидчиков.

Клевета – административное судопроизводство. Относительно недавно клевета была уголовным правонарушением и рассматривалась уголовными судами в порядке частного обвинения, как оскорбления. В 2020 году клевета стала административным правонарушением, рассмотрением которого занимаются правоохранительные органы. Скорее всего, в ответ на свое заявление о клевете вы получите в ответ отписку, что ваши доводы проверены, но оснований для возбуждения административного производства нет, в связи с чем вам порекомендуют обратиться с иском к обидчику в порядке гражданского судопроизводства.

Незаконные сбор и (или) обработка (распространение) персональных данных, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – административное судопроизводство. Уполномоченным органом, рассматривающим такие дела, является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Но в ответ на свое заявление вы также рискуете получить отписку, мол, нет оснований для возбуждения административного производства. Связано это с тем, что работники министерства еще не совсем разобрались, что понимать под «персональными данными» и фактом их распространения. Более того, работники ведомства путаются в вопросе — являются ли соцсети средствами массовой информации или нет.

За распространение сведений о частной жизни или составляющих личную или семейную тайну, а также за распространение персональных данных предусмотрена уголовная ответственность – уголовное судопроизводство в порядке публичного обвинения, то есть расследованием таких дел занимаются правоохранительные органы. Данная категория имеет ряд нюансов. Иногда в СМИ встречается информация, что за распространение персональных данных возбуждают уголовные дела по данной статье, но чаще правоохранительные органы откажут в регистрации вашего заявления в ЕРДР ввиду отсутствия состава правонарушения.

Защита чести, достоинства и деловой репутации, а также защита права на собственное изображение – гражданское судопроизводство. Данная категория дел, я считаю, является одной из самых сложных. С одной стороны, в суде истец обязан доказать лишь факт распространения таких сведений, а достоверность распространенных сведений должен доказать ответчик. Казалось бы, имея на руках протокол осмотра доказательств, составленный нотариусом, и заключение филолога — все просто. Но на практике все сложнее: заключения филолога зачастую составлены неправильно либо содержат недостоверные сведения, то есть филологи, присваивая себе функции суда, дают заключение о наличии либо отсутствии в исследуемых объектах сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца. Специалист или эксперт не может давать такие заключения — он может лишь ответить на вопрос о форме высказываний и подлежат ли они проверке. В ином случае заключение может быть исключено судом из числа доказательств.

Также следует учесть, что имеются пробелы в законодательстве касательно регламентирования порядка составления протокола осмотра доказательств в интернете, составляемого нотариусом.

Закон РК «О нотариате» определяет возможность составления такого протокола, однако Правила совершения нотариальных действий не содержат порядка составления протокола. Все это в совокупности создает сложности в суде и основания ответчикам ходатайствовать о недопустимости заключения филолога и протокола осмотра доказательств.

Помимо вышеуказанных проблем, есть еще одна общая, с которой нужно быть готовым столкнуться в суде. Как правило, ваши оппоненты отказываются в суде от своих слов.

При этом желательно иметь в виду, что протокол осмотра доказательств, составляемый нотариусом, не устанавливает личность автора публикаций, следовательно, доказывать принадлежность аккаунта в соцсетях ответчику придется вам. Практика показывает, что не всем это удается, в связи с чем обидчиков оправдывают или в удовлетворении исков отказывают.

В результате вы можете не только не добиться желаемого результата – кроме потраченного времени и денег на своего представителя, с вас могут быть еще взысканы в пользу обидчика все его судебные расходы.

Напомним, по новым поправкам собственники или иные законные представители иностранных соцсетей, находящихся в Казахстане, должны будут назначить своего представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ (МИОР). И после получения предписания в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов Казахстана.