Два массовых ДТП с участием 24 авто произошло в Акмолинской области

В связи с ухудшением погодных условий 29 марта в Акмолинской области было закрыто 56 участков автодорог, в том числе 21 – республиканского значения.

29 марта около 19:30 на 1321 км автодороги Екатеринбург – Алматы в направлении Караганды перед развязкой возле села Ижевское Аршалынского района произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулись 13 автомашин. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. В результате ДТП образовался затор из 53 автомашин, среди которых 23 грузовых авто. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В это же время на этом же участке дороги в направлении Нур-Султана произошло ДТП с участием 11 транспортных средств. На месте происшествия образовался затор из 54 автомашин.

По предварительным данным, в результате ДТП 24 автомашины получили механические повреждения. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Всего, как отметили в ведомстве, на закрытых участках автодорог в аварийно-спасательных работах задействовано более 170 единиц техники.

Акмолинские полицейские в очередной раз обращаются к водителям с просьбой не игнорировать сообщения Департамента по ЧС о штормовых прогнозах и закрытии дорог. При ухудшении погодных условий не рекомендуется выезжать на загородные трассы. Но если непогода застала вас в пути, необходимо быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров.