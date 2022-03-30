Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:25 30.03.2022

Более 40 участков республиканских трасс закрыто в Казахстане из-за непогоды

рк, трассы, непогода, закрытие Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Дороги республиканского значения закрыты в шести регионах Казахстана из-за непогоды, передает Zakon.kz.
На данный момент дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего закрыто более 40 участков.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Карту с оперативной информацией о дорогах можно найти на сайте «КазАвтоЖола».

рк, трассы, непогода, закрытие

Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

рк, трассы, непогода, закрытие

Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

рк, трассы, непогода, закрытие

Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

рк, трассы, непогода, закрытие

Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

В нацкомпании заверили, что работы переведены в усиленный режим.

При возникновении внештатных ситуаций нужно звонить по короткому номеру «1403».

Ранее в МЧС РК сообщили, что за сутки спасательными подразделениями в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях спасено и эвакуировано 372 человека, из них 312 детей.

Новость по теме

Непогода в Казахстане: поваленные деревья и «летающая» облицовка

Динара Халдарова
Казахстан
Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж
29.03.2022
Ситуация в Украине: Минобороны РФ сокращает активность, встреча Путина и Зеленского возможна
29.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 21 по 27 марта
29.03.2022
Арест Кайрата Боранбаева: что будет со зданием алматинского кинотеатра «Целинный»
29.03.2022
Куантыров о ситуации на валютном рынке Казахстана: Пошла ревальвация
29.03.2022
Главная Топ LIVE Все