10:25 30.03.2022
Более 40 участков республиканских трасс закрыто в Казахстане из-за непогоды
Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Дороги республиканского значения закрыты в шести регионах Казахстана из-за непогоды, передает Zakon.kz.
На данный момент дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего закрыто более 40 участков.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Карту с оперативной информацией о дорогах можно найти на сайте «КазАвтоЖола».
Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
В нацкомпании заверили, что работы переведены в усиленный режим.
При возникновении внештатных ситуаций нужно звонить по короткому номеру «1403».
Ранее в МЧС РК сообщили, что за сутки спасательными подразделениями в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях спасено и эвакуировано 372 человека, из них 312 детей.