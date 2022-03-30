Более 40 участков республиканских трасс закрыто в Казахстане из-за непогоды

На данный момент дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего закрыто более 40 участков. Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Карту с оперативной информацией о дорогах можно найти на сайте «КазАвтоЖола».

Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде. Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

В нацкомпании заверили, что работы переведены в усиленный режим.

При возникновении внештатных ситуаций нужно звонить по короткому номеру «1403».

Ранее в МЧС РК сообщили, что за сутки спасательными подразделениями в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях спасено и эвакуировано 372 человека, из них 312 детей.