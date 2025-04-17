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Политика

Дархан Калетаев освобожден от должности посла РК в Украине

Дархан Калетаев освобожден от должности посла РК в Украине, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 12:37 Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Калетаева от должности посла Казахстана в Украине, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 апреля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Украине", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Другим указом президента назначен новый посол РК в Украине. Им стал Толежан Барлыбаев.

Дархан Калетаев родился 14 октября 1972 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет (1994, историк), Национальную Высшую школу государственного управления при президенте РКн (1996-1997).

Трудовую деятельность начал в 1995 году с должности специалиста 1-ой категории, ведущего специалиста Комитета по языкам при Кабинете министров РК. С 1995 по 2008 годы работал в Госкомитете РК по национальной политике, Министерстве образования и культуры РК, Министерстве информации и общественного согласия РК, Министерстве культуры, информации и общественного согласия РК, Администрации президента РК.

С ноября 2009 года по октябрь 2016-го был управляющим директором "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Затем стал министром по делам религий и гражданского общества РК (04.04.2018-29.06.2018). После был министром общественного развития РК (03.07.2018-25.02.2019).

Также занимал должности руководителя канцелярии премьер-министра РК (25.02.2019-25.03.2019), первого заместителя руководителя АП РК (25.03.2019-18.12.2019), посла РК в Молдове по совместительству (10.2020-30.03.2022).

На должность посла Казахстана в Украине был назначен с февраля 2020 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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