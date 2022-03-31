От запретов к диалогу: нарушает ли государство права курящих

Татьяна Фоминова – журналист и блогер, основавшая в 2020 году онлайн-сообщество «Казахстан бросает курить». Активистка информирует хронических курильщиков о бездымных продуктах в соцсетях, чтобы помочь им избавиться от вредной привычки либо выбрать менее вредные альтернативы. Сообщество работает больше года, и за это время его основательница не раз поднимала темы ущемления прав курящих.

– Татьяна, расскажите, почему вы занимаетесь защитой прав курильщиков в Казахстане и что вас на это подвигло?

– Правильнее будет сказать, что я больше представляю интересы тех, кто отказался от сигарет и перешел на системы нагревания табака или вейпы. Я сама перестала курить обычные сигареты и перешла на электронные, будучи курильщиком с семилетним стажем. Все мои попытки бросить курить заканчивались неудачей, что бы я ни пробовала.

Я искренне считаю себя человеком, бросившим курить, но мне говорят: нет, ты снова курильщик, поэтому закройся в своей курилке и дыши табачным дымом. Так я создала аккаунты в Facebook и Instagram, вокруг которых сформировалось сообщество людей, также перешедших на бездымные альтернативы. Его цель – информировать, как снизить ущерб своему здоровью, если отказаться от никотина пока не получается. Свою миссию я вижу в просвещении, помогающем не возвращаться к обычным сигаретам.

– C какими трудностями вы столкнулись, когда хотели отказаться от сигарет?

– Кроме личного опыта у меня есть пример моего мужа, который решил бросить курить, а также наших друзей. У всех процесс отказа от табака проходит примерно одинаково. Кого-то хватает на месяц, кого-то – на пару дней. Мы читали Аллена Карра, вымачивали сигареты в молоке и потом их сушили.

Завязать с вредной привычкой чаще удается в развитых странах, где есть поддержка курящих. Они чаще посещают психологов и проходят никотинзаместительную терапию, что пока не так развито в Казахстане.

– Какие, на ваш взгляд, главные проблемы ограничений в отношении потребителей альтернативной бездымной продукции в Казахстане?

– Два самых наболевших вопроса для меня – это запрет бездымных продуктов в заведениях и повышение акцизов на табачную продукцию. Первое ограничение, на мой взгляд, лишает людей выбора. Мы такие же граждане государства и платим налоги, плюс те же акцизы, пополняющие казну. Почему бы, например, не создавать формат заведений для потребителей бездымных продуктов, куда также могут приходить и те, кто не курит? Или не вернуться к предыдущей схеме с разделением залов для курящих и некурящих?

Мне категорически не нравится, что потребителей систем нагревания табака приравняли к курящим и, соответственно, мы можем пользоваться устройствами только в курилках. Как правило, там скапливается много людей и вытяжка не справляется. В итоге дым пропитывает тебя с ног до головы, делая пассивным курильщиком, чего нельзя сказать о выдыхаемом аэрозоле. Такая мера не только препятствует снижению вреда, но и ущемляет в правах тех, кто выбирает менее вредные альтернативы сигаретам.

Вторая проблема – повышение акцизов на табачную продукцию, что способствует завозу контрафакта. Такую продукцию закупают на черных рынках и везут, например, из Беларуси, где она стоит дешевле легальной. В итоге государство недополучает налоги, а качество товара невозможно отследить, как и выявить брак.

– Как вы считаете, насколько эффективны текущие меры по запрету выкладки табачной продукции?

– Если человек курит, он все равно пойдет в магазин за новой пачкой. А тот, кто и так не курит, вряд ли решит попробовать, проходя мимо витрины.

Антитабачная политика в странах СНГ, в принципе, во многом нелогична. При этом те, кто принимает решения, игнорируют современные технологии, помогающие бросить курить. Хотя в открытом доступе много исследований о влиянии систем нагревания табака на организм. Вместо этого курящим намеренно усложняют жизнь, не предлагая пути решения.

– Вы утверждаете, что неправильно приравнивать системы нагревания табака к обычным сигаретам. Почему?

– В отличие от классических сигарет это системы с пониженным воздействием на организм. Согласно исследованиям, они не содержат токсичных продуктов горения, ведь наибольший вред человек получает от смол и канцерогенов, поступающих в организм вместе с табачным дымом. В современных устройствах табак нагревается, а не горит, и, согласно исследованиям, в аэрозоле таких устройств на 95% ниже содержание химических веществ по сравнению с сигаретой.

Изучать воздействие вейпов сложнее, так как у них много разных производителей, хотя Великобритания выбрала их одним из средств для борьбы с курением. И здесь прежде всего стоит обратить внимание на то, как государство регулирует качество этих устройств. На данный момент в стране нет технического регламента, который устанавливал бы обязательные требования к вейпам и составам вейп-жидкостей.