#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
События

Ошибка в поезде едва не стоила казахстанке отпуска в Таиланде

транспортные полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:22 Фото: ДП на транспорте
Собравшаяся в Таиланд казахстанка чуть не лишилась денег и поездки из-за забывчивости, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте 21 января 2026 года, 19 января жительница города Костаная ехала на поезде сообщением "Костанай – Алматы".

"По прибытии на станцию Астана она вышла из вагона и спустя некоторое время обнаружила, что по невнимательности оставила в поезде сумку с личными документами, заграничным паспортом, туристическими путевками в Таиланд, а также деньгами в размере 1700 долларов США. К этому моменту поезд уже продолжил движение, а в тот же вечер женщине предстоял вылет за границу", – сообщили в полиции.

Татьяна обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Линейное управление полиции на станции Астана организовало оперативные мероприятия. В результате сумку нашли патрульные Айбек Аманжолов и Шерхан Нұрмаш, которые несли службу в этом поезде.

Все находившиеся в сумке вещи и деньги вернули владелице.

"Транспортная полиция напоминает, что на объектах авиационного и железнодорожного транспорта ежедневно наблюдается большое скопление людей. В целях предотвращения утрат и возможных правонарушений пассажирам рекомендуется внимательно следить за своими личными и ценными вещами, не оставлять их без присмотра и своевременно обращаться за помощью к сотрудникам полиции при возникновении нештатных ситуаций", – обратились в полиции.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших городов для путешествий в одиночку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Авария с катером в Таиланде: две казахстанки находятся в больнице
13:46, 18 мая 2023
Авария с катером в Таиланде: две казахстанки находятся в больнице
Не менее 10 человек пострадали в Таиланде во время крушения поезда
12:54, 09 августа 2025
Не менее 10 человек пострадали в Таиланде во время крушения поезда
Казахстанка, летевшая из Алматы в Дубай, заявила о краже денег из ее чемодана
16:28, 21 февраля 2025
Казахстанка, летевшая из Алматы в Дубай, заявила о краже денег из ее чемодана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: