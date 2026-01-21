Ошибка в поезде едва не стоила казахстанке отпуска в Таиланде

Собравшаяся в Таиланд казахстанка чуть не лишилась денег и поездки из-за забывчивости, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте 21 января 2026 года, 19 января жительница города Костаная ехала на поезде сообщением "Костанай – Алматы".

"По прибытии на станцию Астана она вышла из вагона и спустя некоторое время обнаружила, что по невнимательности оставила в поезде сумку с личными документами, заграничным паспортом, туристическими путевками в Таиланд, а также деньгами в размере 1700 долларов США. К этому моменту поезд уже продолжил движение, а в тот же вечер женщине предстоял вылет за границу", – сообщили в полиции.

Татьяна обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Линейное управление полиции на станции Астана организовало оперативные мероприятия. В результате сумку нашли патрульные Айбек Аманжолов и Шерхан Нұрмаш, которые несли службу в этом поезде.

Все находившиеся в сумке вещи и деньги вернули владелице.

"Транспортная полиция напоминает, что на объектах авиационного и железнодорожного транспорта ежедневно наблюдается большое скопление людей. В целях предотвращения утрат и возможных правонарушений пассажирам рекомендуется внимательно следить за своими личными и ценными вещами, не оставлять их без присмотра и своевременно обращаться за помощью к сотрудникам полиции при возникновении нештатных ситуаций", – обратились в полиции.

