Казахстан будет готовить специалистов для АЭС в США, Европе и России

По его словам, подготовительная работа началась еще с момента запуска программы «Болашак». И сейчас в Казахстане уже достаточно большое количество специалистов, которые имеют очень хорошее образование, полученное за рубежом.

И у нас есть вузы, например, тот же самый Восточно-Казахстанский университет имени Серикбаева, КазНу имени аль-Фараби. Они имеют достаточно давно программы с МИФИ. Немало наших граждан также самостоятельно поступили, обучаются в вузах России, в том числе по этому направлению. Поэтому для подготовки специалистов атомной промышленности рассматриваются США, страны Европы, Россия и другие. Асхат Аймагамбетов

25 марта министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что ведомство имеет серьезные намерения по строительству АЭС в Казахстане.

Рассматривается два варианта размещения АЭС – это Восточно-Казахстанская область вблизи Курчатова и Южный Казахстан – на площадке Южно-Казахстанской ГРЭС.