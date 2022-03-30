13:29 30.03.2022
Казахстан будет готовить специалистов для АЭС в США, Европе и России
Фото: pixabay
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, что казахстанских специалистов для будущей АЭС будут обучать в США, Европе и России, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, подготовительная работа началась еще с момента запуска программы «Болашак». И сейчас в Казахстане уже достаточно большое количество специалистов, которые имеют очень хорошее образование, полученное за рубежом.
И у нас есть вузы, например, тот же самый Восточно-Казахстанский университет имени Серикбаева, КазНу имени аль-Фараби. Они имеют достаточно давно программы с МИФИ. Немало наших граждан также самостоятельно поступили, обучаются в вузах России, в том числе по этому направлению. Поэтому для подготовки специалистов атомной промышленности рассматриваются США, страны Европы, Россия и другие.Асхат Аймагамбетов
25 марта министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что ведомство имеет серьезные намерения по строительству АЭС в Казахстане.
Рассматривается два варианта размещения АЭС – это Восточно-Казахстанская область вблизи Курчатова и Южный Казахстан – на площадке Южно-Казахстанской ГРЭС.