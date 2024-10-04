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Миннауки о сотрудниках для АЭС: Кадры уже готовят

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 12:56 Фото: pexels
Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки рассказал, есть ли у наших вузов потенциал, чтобы обеспечить возможно будущую АЭС ядерщиками-инженерами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время в Казахстане уже осуществляется подготовка кадров в области ядерных технологий и ядерной физики.

"У нас есть сложившаяся традиция на базе Университета им. аль-Фараби и Евразийского университета. Долгие годы совместно с Институтом ядерной физики, Национальным ядерным центром и зарубежными партнерами осуществляется подготовка... более 30 лет. Предварительные подсчеты показывают, что порядка 200 студентов выпускаются ежегодно. Другое дело, что большинство работает в научной сфере, а кто-то – в смежных областях. Поэтому система подготовки кадров в этом направлении достаточно успешна", – сказал Дархан Ахмед-Заки.

На вопрос о том, насколько конкурентоспособны отечественные ядерщики, он ответил, что все зависит от поставленной задачи.

"Они все проходили практику на базе имеющейся инфраструктуры Института ядерной физики и Национального ядерного центра. В зависимости от принятого решения на референдуме скорректируем и содержание образовательных программ, будут выработаны новые технологии обучения. Мы ожидаем, что если будет поставлена задача готовить кадры по новым требованиям, то наши вузы успешно справятся", – дополнил Дархан Ахмед-Заки.

Пока про увеличение грантов для данных специальностей не говорится. По его мнению, имеющегося количества на сегодняшний день достаточно.

Ранее заместитель начальника Научно-технического отдела ускорительных технологий по производству Института ядерной физики Игорь Данько рассказал о том, почему не стоит бояться строительства АЭС.

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