14:04 30.03.2022
Депутат о ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: Нужно принимать срочные меры
Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов рассказал о проблемах в энергетической отрасли Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны мажилисмен напомнил о недавнем ЧП на Петропавловской ТЭЦ-2, где в результате обрушения трубы погибла женщина.
Очевидно, что необходимо принимать срочные меры для реабилитации всех энергопредприятий. Нам предстоит решить вопросы как модернизации энергосистемы, так и обеспечения ее нормального функционирования. И, к сожалению, уже скоро может оказаться так, что именно этим некому будет заниматься.Дюсенбай Турганов
По его словам, в 2020 году в отрасли работало порядка 102 тыс. человек. При этом средняя зарплата энергетиков была ниже на 26% относительно средней зарплаты по стране (195 764 тенге против 264 383 тенге).
Наиболее тяжелая ситуация с уровнем оплаты труда на сегодняшний день сложилась в организациях, осуществляющих передачу электрической энергии. Там заработная плата далека как от средней зарплаты энергетиков по стране, так и от средней зарплаты в регионе.
На сегодняшний день нехватка персонала в энергокомпаниях в среднем по стране составляет от 11 до 16%, а в некоторых регионах – до 34%. Кроме того, несмотря на всю важность энергетики, до сих пор не разработана отдельная долгосрочная стратегия развития отрасли. Эти проблемы не раз поднимались депутатами и работниками отрасли, поэтому промедление их решения, по сути, может однажды привести к энергетическому коллапсу.Дюсенбай Турганов