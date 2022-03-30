Депутат о ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: Нужно принимать срочные меры

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны мажилисмен напомнил о недавнем ЧП на Петропавловской ТЭЦ-2, где в результате обрушения трубы погибла женщина.

Очевидно, что необходимо принимать срочные меры для реабилитации всех энергопредприятий. Нам предстоит решить вопросы как модернизации энергосистемы, так и обеспечения ее нормального функционирования. И, к сожалению, уже скоро может оказаться так, что именно этим некому будет заниматься. Дюсенбай Турганов

По его словам, в 2020 году в отрасли работало порядка 102 тыс. человек. При этом средняя зарплата энергетиков была ниже на 26% относительно средней зарплаты по стране (195 764 тенге против 264 383 тенге).

Наиболее тяжелая ситуация с уровнем оплаты труда на сегодняшний день сложилась в организациях, осуществляющих передачу электрической энергии. Там заработная плата далека как от средней зарплаты энергетиков по стране, так и от средней зарплаты в регионе.