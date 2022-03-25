ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: станция была старая, а износ – высоким

Строительство Петропавловской ТЭЦ было начато 60 лет назад. Есть объективные факторы, что станция старая и износ достаточно высокий. Правильная эксплуатация станции, конечно, продлевает жизнь, но нужно понимать, что это очень старая теплоэлектроцентраль. Разрушение дымовой трубы произошло на кровлю котельного цеха, там котлы из строя вышли. И в какой-то мере повезло, что погода стоит достаточно теплая. Мы на сегодняшний день тепловой режим восстановили. Генерация частично покрывается извне области. Жандос Нурмаганбетов

Он добавил, что руководство области и акционеры энергопредприятия готовят программу. Позже будет предоставлена информация, какие средства будут направлены на решение вопросов теплообеспечения Петропавловска.

В целом, по словам вице-министра энергетики, вопрос износа ТЭЦ системный, большинство станций старые.

Станции требуют вложений, и эти вложения нужно обеспечивать достаточными ресурсами, уровнем тарифа. С другой стороны, нужно контролировать правильное расходование этих средств, ответственность руководителей станции, ее акционеров. В связи с этим чрезвычайным происшествием соответствующий циркуляр готовится. Опросы по всем станциям и болевым точкам собираются. Наверное, на следующем брифинге более точную информацию можно будет дать, какие станции находятся в самой большой зоне риска, какие мероприятия нужно выполнять для того, чтобы таких происшествий на объектах жизнеобеспечения не происходило. Жандос Нурмаганбетов

20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через два дня под завалами было найдено тело машинистки.