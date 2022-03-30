Что делать, если банковский счет арестован – советы эксперта

Специалист напомнил, что в случае непогашения казахстанцами своих обязательств по налогам на собственность в отведенный законодательством срок судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов.

Налогообложением у нас в Казахстане занимается Управление госдоходов РК. У ведомства есть свой порядок, налоговый календарь. Управление выносит налоговый приказ, после чего его направляют к нам в судебное исполнительство. Мы в течение трех дней принимаем меры: должны извещать должников, уведомлять и налагать арест. За это время обязаны запустить дело в производство или отказать в возбуждении. Мы не видим, какой налог не оплачен и за какой транспорт, за какой период. Нам приходит налоговый приказ о взыскании с человека суммы. Частный судебный исполнитель Елдос Арыстанбек

Спикер сообщил, что в случае ареста счета необходимо обратиться в первую очередь в банк, где разъяснят, на каких основаниях счет арестован и кто судебный исполнитель. Там предоставят его контакты, и после уплаты налога арест будет снят.

Также существует Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Чтобы узнать данные об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, достаточно вбить ИИН человека, который не уплатил налог.

Если арест наложен частным исполнителем, там указаны данные – фамилия, имя, отчество. Имеется информационный реестр, где известны адрес ЧСИ, контактные номера, фамилия, имя, отчество, номер исполнительного производства, сумма. Уплатить налог можно либо через реквизиты ЧСИ или сразу в доход государства. Система у нас автоматизирована, после уплаты налога арест снимается. Елдос Арыстанбек

Чтобы не допустить такой ситуации, добавил эксперт, налогоплательщики должны своевременно оплачивать налог на транспорт. Здесь есть свои правила, которые каждый должен знать.

Налогом имущество может облагаться только в период права собственности. Существует информационный сайт kgd, там есть расчет, где указываются вид транспорта и объем двигателя, а также период, когда необходимо уплатить налог. По налоговому календарю сроком считается год – с 1 января по 31 декабря. Если, к примеру, водитель приобрел машину в августе, а продал в декабре – именно за этот период он должен уплатить налог. Если этого не происходит, налоговая служба принимает меры, и часто автовладелец об этом даже не подозревает. Налоговые органы согласно установленному порядку направляют дело к нам, в итоге на счет налагается арест. Мы обязаны принимать меры. ЧСИ Елдос Арыстанбек

Специалист уточнил, что есть счета, которые являются неприкосновенными. В системе, которая доступна судебным исполнителям, на такие счета ставится отметка «специальный счет».

В Казахстане предусмотрен запрет на взыскание денег со счетов, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат; выплат жилищных строительных сбережений граждан; образовательных накопительных вкладов; алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей.

Собеседник подчеркнул, что у каждого банка есть свои сроки снятия ареста с банковского счета, и это также нужно учитывать.

По закону мы должны снимать арест в течение суток, как должник предоставил все документы. Но банк может снять арест и в течение трех дней, у них свои сроки. Мы направляем в банк постановление о снятии ареста, бывает, банк снимает арест тут же, бывает – в течение суток, а бывает – и в течение трех дней. Они действуют согласно установленным у них срокам. Судебный исполнитель Елдос Арыстанбек

Специалист призывает автовладельцев не доводить неуплату до принудительного исполнения. За свои действия судоисполнители берут оплату, предусмотренную статьями 118-120 закона «об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», которая согласно постановлению правительства меняется, исходя из суммы взыскания, в процентном соотношении.

Напомним, срок уплаты налога на транспортные средства с физических лиц за 2021 год истекает 1 апреля текущего года.