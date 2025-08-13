В каких случаях казахстанцам могут заблокировать банковский счет
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 13 августа 2025 года, рассказали, что делать гражданам при блокировке банковского счета, сообщает Zakon.kz.
Блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка.
"Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства".Пресс-служба АРРФР
Возможные причины блокировки счета:
- подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы);
- блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга);
- технический сбой или ошибка в системе банка;
- ввод неправильного ПИН-кода;
- истечение срока действия карты;
- наличие задолженности по налогам, алиментам, кредитам и другим обязательствам;
- жалоба на возможное использование счета в мошеннических целях.
Что делать, если счет заблокирован?
- Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там.
- Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации. Уточните, какие действия необходимы для восстановления доступа.
- Проверьте наличие возможной задолженности через eGov.kz или кабинет налогоплательщика. При необходимости подготовьте и предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств.
- Если банк не предоставляет разъяснений или не предпринимает мер, вы можете подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Как снизить риск блокировки:
- не используйте личный счет для предпринимательской деятельности;
- заблаговременно уведомляйте банк о крупных переводах и иных нетипичных операциях;
- следите за актуальностью персональных данных и сроками действия документов;
- регулярно проверяйте наличие задолженностей и своевременно их погашайте.
