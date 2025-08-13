В каких случаях казахстанцам могут заблокировать банковский счет

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 13 августа 2025 года, рассказали, что делать гражданам при блокировке банковского счета, сообщает Zakon.kz.

Блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка. "Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства". Пресс-служба АРРФР Возможные причины блокировки счета: подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы);

блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга);

технический сбой или ошибка в системе банка;

ввод неправильного ПИН-кода;

истечение срока действия карты;

наличие задолженности по налогам, алиментам, кредитам и другим обязательствам;

жалоба на возможное использование счета в мошеннических целях. Что делать, если счет заблокирован? Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там. Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации. Уточните, какие действия необходимы для восстановления доступа. Проверьте наличие возможной задолженности через eGov.kz или кабинет налогоплательщика. При необходимости подготовьте и предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств. Если банк не предоставляет разъяснений или не предпринимает мер, вы можете подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Как снизить риск блокировки: не используйте личный счет для предпринимательской деятельности;

заблаговременно уведомляйте банк о крупных переводах и иных нетипичных операциях;

следите за актуальностью персональных данных и сроками действия документов;

регулярно проверяйте наличие задолженностей и своевременно их погашайте. Материал по теме Блокировка счетов и долги по налогам: к казахстанцам обратился КГД Блокировка платежной карты может происходить по разным причинам, основные из которых закреплены в законодательстве и внутренних правилах банков. Подробнее об этом 31 июля 2025 года рассказал директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР Александр Терентьев.

