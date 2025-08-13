#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Советы

В каких случаях казахстанцам могут заблокировать банковский счет

В каких случаях казахстанцам могут заблокировать банковский счет
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 13 августа 2025 года, рассказали, что делать гражданам при блокировке банковского счета, сообщает Zakon.kz.

Блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка.

"Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства".Пресс-служба АРРФР

Возможные причины блокировки счета:

  • подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы);
  • блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга);
  • технический сбой или ошибка в системе банка;
  • ввод неправильного ПИН-кода;
  • истечение срока действия карты;
  • наличие задолженности по налогам, алиментам, кредитам и другим обязательствам;
  • жалоба на возможное использование счета в мошеннических целях.

Что делать, если счет заблокирован?

  1. Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там.
  2. Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации. Уточните, какие действия необходимы для восстановления доступа.
  3. Проверьте наличие возможной задолженности через eGov.kz или кабинет налогоплательщика. При необходимости подготовьте и предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств.
  4. Если банк не предоставляет разъяснений или не предпринимает мер, вы можете подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Как снизить риск блокировки:

  • не используйте личный счет для предпринимательской деятельности;
  • заблаговременно уведомляйте банк о крупных переводах и иных нетипичных операциях;
  • следите за актуальностью персональных данных и сроками действия документов;
  • регулярно проверяйте наличие задолженностей и своевременно их погашайте.

Блокировка платежной карты может происходить по разным причинам, основные из которых закреплены в законодательстве и внутренних правилах банков. Подробнее об этом 31 июля 2025 года рассказал директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР Александр Терентьев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
