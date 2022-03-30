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Законодательство РК
18:54 30.03.2022

Вырубить за год невозможно – в Алматы 84 тысячи аварийных деревьев

В Алматы 84 тысячи аварийных деревьев Фото: Zakon.kz
Более 80% упавших из-за разыгравшейся 29 марта непогоды деревьев в Алматы были аварийными. Большая их часть, по данным Управления зеленой экономики, росла на внутридворовых территориях, и следить за ними должны были КСК и ОСИ, передает Zakon.kz.

В 2018-2019 годах в Алматы провели инвентаризацию зеленых насаждений, после был разработан реестр. Согласно базе, в городе 2 млн 600 тыс. деревьев, 84 тыс. из которых – аварийные, 450 тыс. – ослабленные.

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Вчера были сложные погодные условия, много деревьев упало. 70% аварийных деревьев произрастают на внутридворовых территориях, которые обслуживают КСК, ОСИ. Сейчас по поручению акима Алматы мы разрабатываем программу по удалению аварийных деревьев, потому что ранее, согласно правилам содержания зеленых насаждений, за прилегающие территории, в том числе аварийные деревья, отвечали КСК, ОСИ, а не районные акиматы. Руководитель отдела Управления зеленой экономики Алматы Олжас Жанысбаев

Олжас Жанысбаев

Фото: Zakon.kz

Сейчас последствия разбушевавшейся стихии ликвидируются совместными усилиями службы спасения и районных акиматов. Упавшие деревья вывозятся на мусорные полигоны.

Ликвидация последствий стихии

Фото: Zakon.kz

Как отмечается, в городе 84 тыс. аварийных деревьев, за год вырубить их невозможно.

Работу проводят поэтапно. Также сейчас разрабатывается проект по сносу аварийных деревьев, его вынесут на обсуждение. Этот проект рассчитан не на один год, а лет на пять.Главный специалист отдела мониторинга УЗЭ Алматы Нурлан Кутыбаев

Несмотря на то, что большая часть упавших деревьев росла внутри дворов, КСК к ответственности не привлекут.

На сегодняшний день КСК и ОСИ не привлекаются к ответственности за упавшее дерево, если это произошло по вине погодных условий. Вместе с тем они отвечают за уборку – в течение суток с уведомлением уполномоченного органа. Главный специалист отдела мониторинга УЗЭ Алматы Нурлан Кутыбаев

Нурлан Кутыбаев

Фото: Zakon.kz

Минувшей ночью в работе по уборке упавших деревьев было задействовано 57 бригад. Зафиксировано 111 случаев падения зеленых насаждений с учетом больших веток. 25 фактов падения на автомашины. Данных по ущербу пока нет.

Упавшее дерево

Фото: Zakon.kz

Упавшее дерево

Фото: Zakon.kz

Упавшее дерево

Фото: Zakon.kz

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