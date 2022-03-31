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11:51 31.03.2022

Оружие акбулакского стрелка не было переведено в статус криминального – ДП Алматы

алматы, Игорь Дужнов, суд, оружие, криминальное, дп Фото: Zakon.kz
Обвиняемый в убийстве пятерых человек в алматинском мкр. Акбулак Игорь Дужнов был снят с учета по хранению оружия в 2014 году, когда оказался в розыске. При этом оружие осталось при нем, передает Zakon.kz.

В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве пятерых человек в мкр. Акбулак.

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На заседании суда приглашенный как свидетель инспектор отдела лицензирования и контроля за оборотом оружия Рахим Толокулов заявил, что Дужнов получил разрешение на хранение оружия еще в 2000-х годах. До 2014 года он состоял на учете, с которого впоследствии был снят в связи с заведением на него розыскного дела.

Никакие меры не предпринимались, потому что он был снят с учета, в базе данных как владельца оружия его не было. Районные подразделения не могли искать оружие, потому что в базе его не было. Рахим Толокулов

Отвечая на вопрос прокурора, свидетель отметил, что с 2014 года оружие Дужнова должны были перевести в статус криминального, но по непонятным причинам не сделали этого.

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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