В дни Рамадана будут курсировать автобусы из крупных мечетей Нур-Султана

В столице функционирует 12 мечетей. Госорганами совместно с ДУМК проводятся подготовительные работы. В ночное время в дни Рамадана будут курсировать автобусы из крупных мечетей города – Хазрет Султан, Абу Наср аль-Фараби, Садуакас кажы Гылмани, Ырыскелди-кажы, Рахымқызы Раиса анна. Руководитель столичного управления по делам религии Нурдаулет Альмуханов

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 1 мая – пост продлится 30 дней. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге.

28 марта заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат кажы Онгар на брифинге в СЦК рассказал, какие действия мусульман нарушат Оразу и что делать людям в этом случае.