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Законодательство РК
14:14 31.03.2022

Если судиться с ними, можно зубы поломать — Мусин о майнерах в Astana Hub

Майнинговые фермы, МЦРИАП РК, Багдат Мусин Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, почему будет сложно судиться с майнерами из Astana Hub, передает корреспондент Zakon.kz.
Эти компании зарегистрированы в числе 574 участников. Из них пять – занимаются майнингом, и только одна из них призналась, что занимается майнингом. Четыре говорят, что они предоставляют услуги Центра обработки данных. Если судиться с ними, можно зубы поломать, потому что де-юре они занимались обработкой информации. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин

Министр при этом отметил, что депутатами инициирован законопроект «О цифровых активах», которым регулируется данная сфера.

Мы вместе с депутатами работаем. Сейчас проект закона находится на согласовании в Администрации президента. Президент Касым-Жомарт Токаев говорил: «белых» майнеров не трогайте, тех, кто платит налоги и работает легально.Багдат Мусин

31 марта руководитель отдела государственного управления и социальной сферы Счетного комитета РК Акылбай Ибраев сообщил, что зарегистрированные в Astana Hub компании занимались майнингом криптовалют, что не относится к основным целям и задачам IT-технопарка.

Мадина Мамырханова
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