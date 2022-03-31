Зарегистрированные в Astana Hub компании занимались цифровым майнингом – Счетный комитет

Озвучивая результаты аудита программы «Цифровой Казахстан», Акылбай Ибраев отметил, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК «не обеспечило должным образом мониторинг и контроль».

Анализ и контроль осуществлялись формально. К примеру, на сегодняшний день на базе подведомственной организации Astana Hub, или по-другому международный IT-технопарк, как мы установили в ходе аудита, зарегистрированы инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основным целям и задачам парка, – сказал руководитель отдела государственного управления и социальной сферы Счетного комитета РК.

Всего, по словам Акылбая Ибраева, было обнаружено пять таких майнинговых ферм. Одна была зарегистрирована как майнинговая компания, остальные – как стартаперы. В итоге за третий квартал 2021 года им предоставлено незаконных налоговых преференций на сумму 8,5 млрд тенге.

При этом руководитель отдела государственного управления и социальной сферы Счетного комитета РК затруднился ответить, какой ущерб нанесен этими компаниями.

Эти налоговые преференции не должны были им предоставляться, ведь на базе Astana Hub регистрируются только инновационные компании. Задача хаба – привлечение и реализация инвестпроектов в сфере IT-технологий. Акылбай Ибраев

По его словам, эти майнинговые компании работали в Astana Hub вполне законно из-за коллизий в действующем законодательстве.

Мы предлагаем правительству ее устранить. Сегодня в законе нет никаких ограничений для их работы в технопарках, поэтому такая ситуация получилась. По итогам нашего аудита дана рекомендация правительству об усовершенствовании законодательства в этой сфере. В будущем не должно быть майнинговых компаний в IT-технопарке. Акылбай Ибраев

Ситуацию прокомментировал и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин.

Не стоит вопрос о том, что потеряны какие-то средства. Они так же, как субъекты экономики и IT-компании, имеют право регистрироваться. Сейчас мы вносим изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос. Любой резидент Astana Hub может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки. Аскар Жамбакин

8 февраля на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что тот, кто хочет работать в сфере цифрового майнинга, должен иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и платить налоги.

Новость по теме Налоги на майнинг повысят в Казахстане

15 февраля на заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что налог на майнинг в Казахстане увеличат в 10 раз.