События

Злопамятный мужчина "заминировал" управление полиции в Астане

мужчина звонит, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:58 Фото: pixabay
В Астане на экстренную линию "102" поступил анонимный сигнал о возможной закладке взрывного устройства на территории Управления полиции района Байконыр. На место незамедлительно выехали оперативные службы, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, во время проверочных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и личность звонившего.

"Им оказался мужчина, состоящий на учете как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Освидетельствование показало, что на момент осуществления звонка он находился в легкой степени алкогольного опьянения. Задержанный признался, что ранее, в 2021 году, был поставлен на учет сотрудниками того же подразделения полиции и во время распития спиртного вспомнил об этом, разозлился и совершил звонок с ложным сообщением о бомбе", – рассказали в ведомстве 19 февраля 2026 года.

Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания, далее по решению суда арестован на 2 месяца. Расследование по ст. 273 УК РК продолжается.

Генеральная прокуратура Казахстана ранее напомнила об уголовной ответственности за пропаганду терроризма и заведомо ложные сообщения о терактах.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
