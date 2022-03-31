15:12 31.03.2022
Два ТРЦ и два автосалона «заминировали» в Нур-Султане
Фото: pixabay
В несколько объектов столицы поступили сообщения о якобы заложенных бомбах. В настоящее время экстренные службы города занимаются проверкой объектов, передает Zakon.kz.
Сегодня в полицию на канал «102» поступило несколько вызовов о том, что на электронный почтовый адрес автосалонов My car и Lexus, а также ТРЦ «Хан Шатыр» и Mega Silk Way с электронного адреса осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах. Пресс-служба ДП Нур-Султана
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