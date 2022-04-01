09:21 01.04.2022
Ограничено движение на одном участке трассы в Актюбинской области
Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области из-за перелива талых вод на одном участке трассы ограничено движение, передает Zakon.kz.
В связи с переливом талых вод на временной объездной дороге (151 км) и для обеспечения альтернативного проезда введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Актобе – Атырау – гр. РФ км 100-174, уч. г. Кандыгаш – п. Шубаркудук (участок на реконструкции ТОО «СП ЮНИСЕРФ»). Пресс-служба АО «КазАвтоЖол»
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