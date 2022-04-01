Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:21 01.04.2022

Ограничено движение на одном участке трассы в Актюбинской области

дорога, авто Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области из-за перелива талых вод на одном участке трассы ограничено движение, передает Zakon.kz.
В связи с переливом талых вод на временной объездной дороге (151 км) и для обеспечения альтернативного проезда введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Актобе – Атырау – гр. РФ км 100-174, уч. г. Кандыгаш – п. Шубаркудук (участок на реконструкции ТОО «СП ЮНИСЕРФ»). Пресс-служба АО «КазАвтоЖол»

Новость по теме

Прохожие спасли девочку, тонувшую в арыке в Актобе

Анастасия Стативкина
Актобе
Казахстанцы могут въезжать в Россию через сухопутные границы без ПЦР-тестов
31.03.2022
Курс доллара вырос на торгах
31.03.2022
Один человек или несколько — следствие разберется, кто заминировал объекты в Алматы
31.03.2022
Если судиться с ними, можно зубы поломать — Мусин о майнерах в Astana Hub
31.03.2022
Топ-менеджера дочерней компании «Казатомпрома» осудили за мошенничество
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все